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Невролог раскрыл неожиданную причину головной боли

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что головная боль может быть вызвана нарушением питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Хорошев отмечает, что если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало. Тем временем дефицит воды в организме приводит к увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока. Как объясняет врач, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества, а соответствующие рецепторы реагируют на это болью.

В таком случае достаточно увеличить количество потребляемой воды, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет. Невролог уточнил, что в среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом.

Хорошев уточнил, что поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач.

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