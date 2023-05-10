Как избежать развития артрита с возрастом

Специалист по физнагрузкам Келли Аллен и врач-гериатр Эйн Маккормик в беседе с The New York Times перечислили простые правила, позволяющие избежать артрита в старости.

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Эксперты порекомендовали проводить профилактику. К врачу стоит немедленно обратиться, если давно поврежденный сустав начинает беспричинно болеть. В противном случае боли только усилятся.

Аллен и Маккормик посоветовали заниматься спортом и поддерживать физическую активность, чтобы не давать суставам и костям застояться на месте.

Также они дали совет использовать допустимые для пациента болеутоляющие. Безрецептурные препараты могут помочь при слабых болях в суставах. При невыносимой боли лучше обратитесь в больницу.