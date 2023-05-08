$76.82-1.7984.91-2.09

Эндокринолог Янг: алкоголь, кофе натощак и фастфуд вредят печени

Некоторые продукты могут оказывать на печень токсическое действие, если употреблять их неправильно и в больших количествах. Например, здоровье печени ухудшится при регулярном употреблении алкогольной продукции, которая усиливает воспалительные процессы.

Эндокринолог: алкоголь, кофе натощак и фастфуд вредят печени
© Runews24.ru

Также негативно сказываются на работе органа обработанные продукты, в числе которых консервы.

Что касается кофе, если выпить чашку кофе через полчаса после завтрака, никакого вреда организму напиток не принесет. Зато кофе, выпитый натощак, непременно скажется на его работе.

Фастфуд, сладости с большим содержанием фруктозы, которую печень не способна усвоить, могут привести к переизбытку триглицеридов, что становится причиной воспаления.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий