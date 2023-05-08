Эндокринолог: алкоголь, кофе натощак и фастфуд вредят печени

Некоторые продукты могут оказывать на печень токсическое действие, если употреблять их неправильно и в больших количествах. Например, здоровье печени ухудшится при регулярном употреблении алкогольной продукции, которая усиливает воспалительные процессы.

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Также негативно сказываются на работе органа обработанные продукты, в числе которых консервы.

Что касается кофе, если выпить чашку кофе через полчаса после завтрака, никакого вреда организму напиток не принесет. Зато кофе, выпитый натощак, непременно скажется на его работе.