Эндокринолог: алкоголь, кофе натощак и фастфуд вредят печени

Эндокринолог Янг: алкоголь, кофе натощак и фастфуд вредят печени
Некоторые продукты могут оказывать на печень токсическое действие, если употреблять их неправильно и в больших количествах. Например, здоровье печени ухудшится при регулярном употреблении алкогольной продукции, которая усиливает воспалительные процессы.
Также негативно сказываются на работе органа обработанные продукты, в числе которых консервы.
Что касается кофе, если выпить чашку кофе через полчаса после завтрака, никакого вреда организму напиток не принесет. Зато кофе, выпитый натощак, непременно скажется на его работе.
Фастфуд, сладости с большим содержанием фруктозы, которую печень не способна усвоить, могут привести к переизбытку триглицеридов, что становится причиной воспаления.