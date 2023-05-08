Врач назвала необычные способы избавиться от головной боли

Избавиться от головной боли можно с помощью самомассажа, уверена врач, основатель Университета Интегративной Психологии Анна Протасова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие необычные способы помочь себе.

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Легкие телесные практики способны помочь победить головную боль, при этом они не требуют специального оборудования, а заниматься ими можно даже в офисе, говорит Протасова.

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Самомассаж

Нужно растереть руки друг о друга до появления ощущения тепла, посоветовала врач. После этого ладони нужно положить на затылок так, чтобы большие пальцы находились в области между шеей и головой, затем — сделать легкий массаж круговыми движениями. «После этого соберите в кулак несколько прядей волос, постепенно и нежно потяните их в разные стороны. Вытягивайте пряди в разные направления — одну влево, другую вправо. Это не должно вызывать сильно дискомфортных ощущений, только приятное расслабление кожи головы», — рассказала Протасова.

Расслабление шеи

Врач пояснила, что одна из частых причин головных болей (при отсутствии патологий) — затрудненное кровообращение из-за перенапряжения мышц шеи из-за неправильного положения во время работы за компьютером. Исправить ситуацию поможет расслабление шеи.

Легкая растяжка плеч

Для того чтобы расслабить мышцы верхней части тела, Протасова советует соединить пальцы в замок перед собой, чтобы ладони были обращены вверх. Не разделяя рук, нужно медленно поднимайте ладони вверх над головой. Нужно выдержать положение 10-15 секунд.

Затем нужно расслабить мышцы спины, скрестив руки перед грудью и обхватив плечи. Затем плавно поднимать руки вверх, стараясь приблизить локти к середине спины. В этой позе нужно пробыть 20 секунд. Трицепсы растягивают, подняв правую руку над головой и согнув ее в локтевом суставе за спину, упираясь в левое плечо. Левой рукой легко прижмите правый локоть. Выдержать позу необходимо в течение полуминуты, отметила собеседница «Ленты.ру». После повторить упражнение с левой рукой.