Онколог назвал людей с высоким риском развития меланомы

Главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, кто наиболее подвержен развитию меланомы. Слова эксперта приводят «Известия».

По словам эксперта, на меланому приходится четыре процента случаев злокачественных образований кожи, однако именно эта опухоль является наиболее опасной из них. Согласно статистике ежегодно в России в среднем выявляется около 11000 случаев меланомы, а умирает от этого заболевания порядка 4000 человек.

При этом точная причина развития меланомы на сегодняшний день не установлена, однако известно, значительно увеличивают риски воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или солярия. К другим факторам развития относятся генетическая предрасположенность, наличие множественных родинок и принадлежность к определенному фенотипу — светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, голубые и зеленые глаза.