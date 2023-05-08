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Онколог назвал людей с высоким риском развития меланомы

Главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, кто наиболее подвержен развитию меланомы. Слова эксперта приводят «Известия».

Онколог назвал людей с высоким риском развития меланомы
© Lenta.ru

По словам эксперта, на меланому приходится четыре процента случаев злокачественных образований кожи, однако именно эта опухоль является наиболее опасной из них. Согласно статистике ежегодно в России в среднем выявляется около 11000 случаев меланомы, а умирает от этого заболевания порядка 4000 человек.

При этом точная причина развития меланомы на сегодняшний день не установлена, однако известно, значительно увеличивают риски воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или солярия. К другим факторам развития относятся генетическая предрасположенность, наличие множественных родинок и принадлежность к определенному фенотипу — светлая кожа, рыжие волосы, веснушки, голубые и зеленые глаза.

Также, по словам врача, меланома чаще всего встречается у людей старшего возраста. Средний возраст, когда диагностируется заболевание, — 63 года. При этом до 50 лет оно чаще встречается у женщин, а после 65 лет — у мужчин. У мужчин опухоль в большинстве случаев появляется на спине, а у женщин — на ногах.

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