Врач заявил о широком распространении вредных веществ при пожаре

«Дым от лесных пожаров представляет серьезную угрозу для здоровья человека. По данным некоторых исследований, он является до 10 раз более опасным, чем обычный смог, вызванный, например, выбросами отработанными газами из автомобилей. Во время лесных пожаров дым может распространяться в зависимости от погодных условий, силы и направления ветра на десятки и даже сотни километров. Помимо продуктов горения, в нем содержится так называемые PM 2.5 частицы (мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра). Опасность в том, что они проходят все защитные барьеры, в том числе легкие, проникают в кровеносное русло и повреждают клетки организма человека изнутри», — сказал Евгений Машковский.