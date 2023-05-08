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Медик назвала четыре признака рака легких, проявляющихся по утрам

Симптомы рака обычно на ранних стадиях не проявляются. Поэтому очень важно внимательно прислушиваться к сигналам организма и реагировать на каждый.

Названы четыре признака рака легких, проявляющихся по утрам
© Волгоградская правда

Хотя чаще всего рак легких выявляют по постоянному кашлю, о развитии злокачественного новообразования могут говорить и другие органы. Доктор Анита Раджа из Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказала, на что нужно обращать внимание после пробуждения по утрам.

По словам специалиста, нередко пациенты с раком просыпаются по утрам и чувствуют себя при этом как в лихорадке. Второй признак – длительный сухой кашель. Третий – кровь в мокроте, которая появляется утром. Если же все это длится на протяжении более трех недель, то нужно обязательно обратиться за помощью.

Помимо перечисленных утренних признаков, у рака легких есть много общепризнанных симптомов. К ним относятся: хронические болезни нижних дыхательных путей; кашель с кровью; боли при дыхании; постоянная одышка; потеря аппетита и постоянное снижение веса; боли при глотании; свистящее дыхание и хриплость в голосе; постоянные боли в груди.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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