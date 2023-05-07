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Врач-онколог Воробьев перечислил симптомы рака поджелудочной железы

Как сообщает «МедикФорум», врач-онколог Андрей Воробьев заявил о том, что рак поджелудочной железы может не проявлять себя на протяжении долгого времени, однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание.

Врач-онколог Воробьев перечислил симптомы рака поджелудочной железы
© Runews24

Специалист указал на то, что главными признаками развития в организме рака поджелудочной железы является пожелтение кожи пациента, а также кровотечение в кишечнике или желудке.

Известно, что медики установили еще два симптома, которые являлись менее очевидными. Речь идет о темно-желтой моче и повышенной жажде.

Воробьев напомнил, что данный вид рака обладает одним из самых низких показателей десятилетней выживаемости. Это означает, что после постановки соответствующего диагноза всего лишь 5% пациентов проживают десять лет и более.

Он подчеркнул важность своевременного обращения к врачам для обеспечения необходимого лечения.

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