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Дантист Эйрумлу: Постоянная сухость в полости рта указывает на опасные заболевания

Как сообщает издание «Mirror», дантист из Великобритании, специалист Banning Dental Group Азад Эйрумлу рассказал о том, что регулярная сухость ротовой полости может являться свидетельством целого ряда опасных заболеваний.

Постоянная сухость в полости рта указывает на опасные заболевания
© Runews24

По его словам, этот факт может указывать на наличие у пациента диабета, ВИЧ, инсульта, а также болезней Альцгеймера и Шегрена.

При этом специалист отметил, что люди зачастую предпочитают игнорировать сухость во рту, не предполагая, что этом может являться симптомом. Иногда он трактуется как последствия употребления алкоголя, курения или же приема лекарственных препаратов.

«Сухость во рту может говорить о том, что где-то ещё в организме что-то не в порядке», — объяснил Эйрумлу.

Он также указал на то, что вместе с сухостью человек может испытывать липкость во рту, боли в горле, трудности при глотании и жевании. Кроме того, может присутствовать неприятный запах изо рта.

Специалист порекомендовал сразу обратиться к врачу, если имеются подобные симптомы.

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