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Доктор Абакумов объяснил, как вытащить клеща

Как правильно извлечь клеща и что делать дальше, рассказал в своем телеграм-канале врач-терапевт Олег Абакумов.

Врач объяснил, как вытащить клеща
© Pxhere

Сезон активности у клещей начинается еще в феврале и продолжается до самых холодов. Это значит, что отправляясь на прогулку в лес, парк, да и просто на дачу, нужно быть предельно внимательным. Клещи повсюду, и каждый из них может быть потенциально опасен.

Доктор Абакумов обращает внимание, что по внешнему виду клеща нельзя определить является ли он переносчиком энцефалита и других опасных заболеваний или нет. Под подозрение попадают все клещи.

Если, придя с прогулки домой, вы заметили, что к вам присосался клещ, его нужно снять. Сделать это можно в травмпункте или самостоятельно.

Олег Абакумов предлагает действовать по схеме:

  1. Надеть перчатки,
  2. Захватить клеща максимально близко к коже тонким пинцетом или ниткой, мягко потянуть в верх. Самое главное - не давить, иначе можно травмировать кожу и занести инфекцию еще глубже,
  3. Промыть место укуса антисептиком.

Если получилось оторвать только брюшко, протрите кожу и самого клеща спиртом и аккуратно удалите его голову тонкой иглой от шприца.

После всех процедур клеща нужно убрать в пакет или баночку и отвезти в лабораторию на анализ. Если не можете сделать это немедленно, до двух дней клеща можно хранить в холодильнике.

Спасатель назвал способ борьбы с клещами на даче

Ранее инфекционист Ильина назвала симптомы клещевого энцефалита.

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