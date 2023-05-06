Врач предостерегла от самолечения бронхиальной астмы

Всё-таки это хроническое воспалительное заболевание. Узнать его можно по периодическим приступам удушья. И по статистике около 6% населения мира страдаем им. Причём астма может быть разной. От чего это зависит, как лечить и диагностировать, объяснила врач-аллерголог Надежда Логина.

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Астма бывает двух видов: аллергическая или атопическая. Она связана с повышенной чувствительностью организма к неинфекционным аллергенам, например: домашняя пыль, пыльца растений, шерсть домашних животных и различные химические соединения. инфекционно-аллергическая. Такая тесно связана с хроническими воспалительными респираторными заболеваниями и повышенной чувствительностью организма к бактериальным аллергенам.

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Обычно это непогашенная микробная флора, которая есть на слизистых оболочках органов дыхания любого человека. Симптомы бронхиальной астмы — приступы затруднённого дыхания. При этом, по словам аллерголога, обычно затруднён выдох, а не вдох воздуха. А ещё для астмы характерны сухой кашель и отдышка при физической нагрузке.

Приступ астмы может начаться из-за эмоциональной стрессовой ситуации. Нередко она сочетается с круглогодичным аллергическим ринитом. Для диагностики астмы нужно пойти на приём к врачу-аллергологу, он назначит необходимые обследования. Сперва определяют уровень общего иммуноглобулина Е. Он показывает, есть ли аллергическая реакция организма, а по степени его выраженности уже можно понять и тяжесть заболевания. Но проводят и специфические исследования.

Например, определение антител в сыворотке крови с различными аллергенами.

«Аллергическая астма носит сезонный характер. Обострение заболевания наблюдается четко в определенное время года во время цветения некоторых растений или деревьев», — отметила Логина.

В лечении астмы существует два основных подхода. Если это аллергическая бронхиальная астма, используют метод аллерген-специфической иммунотерапии с использованием аллерговакцин. Но он подходит, лишь когда астма вызвана аллергией на бытовых клещей или пыльцу растений. При повышенной чувствительности организма к аллергенам домашних животных и плесневелым грибам инфекционно-аллергическая астма не поддаётся лечению аллерговакцинами. Тогда используют аутолимфоцитотерапию.

«Суть метода заключается в том, что лимфоциты распознают чужеродные факторы, которые могут проникнуть в организм и вызвать повышенную чувствительность к аллергенам. При аутолимфоцитотерапии подкожно вводятся собственные иммунные клетки», — объяснила врач.

По словам аллерголога, ещё 20 лет назад астма могла стать причиной летального исхода, но сейчас эта угроза существенно снизилась. Есть много возможностей справиться с тяжёлыми формами подобного заболевания.