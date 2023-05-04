Стоматолог: бесполезны ли зубы мудрости

Многие согласятся: нет ничего мучительнее зубной боли. А уж если виной ее зуб мудрости... Уповать на философское: природа сама отвергает ненужное? Набраться терпения и ждать? Сколько? Ответа нет. Между тем еще в 2008 году японские исследователи обнаружили, что зубы мудрости содержат стволовые клетки, которые потенциально могут быть использованы для восстановления поврежденных органов и тканей человека. Об этом говорим с известным стоматологом Амираном Лезгишвили.

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Амиран Ефремович! 2008 год. Теперь середина 2023-го. Но все-таки исследования стволовых клеток относительно новы. Впереди еще много работы. Наши зубы мудрости могут помочь в этом? Или, согласно философским предсказаниям, они постепенно исчезнут?

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Амиран Лезгишвили: Не возьму на себя смелость отвечать на философские вопросы. Я практикующий стоматолог. Почти каждый день так или иначе занимаюсь проблемами зубов мудрости. В профессии почти 25 лет, и пока нет у меня никаких оснований говорить о том, что их становится меньше, о том, что они сдают свои позиции. Как и мои коллеги, ищу возможности свести к минимуму неприятные последствия, которые нередко возникают при их появлении.

Тогда к практике. Почему такое название? Зубы мудрости добавляют нам мудрости?

Амиран Лезгишвили: К сожалению, они не добавляют мудрости при прорезывании. Истинный ответ на вопрос, почему этот третий набор моляров называется зубами мудрости, был найден лингвистами. В русском, английском языках термин "зуб мудрости" вызывает представление о том, что третьи моляры появляются в то время, когда мы становимся старше и разумнее! Это от 16 до 25 лет.

Однако в практике врача-стоматолога много случаев, когда зубы мудрости вырастают в глубокой старости. Известен случай, когда мужчина в свои неполные 94 года попал в Книгу рекордов Гиннесса. На приеме у зубного врача он жаловался на боли в челюсти. В ходе осмотра стоматолог обнаружил у пациента растущий зуб мудрости, который и принес своему хозяину статус самого возрастного человека, у которого прорезался зуб мудрости.

Однако есть страны, где зубы мудрости называются по-другому. Например, на корейском это звучит как "любовные зубы". Почему? Потому что, по их мнению, люди впервые испытывают любовь в то время, когда появляются третьи моляры.

У 25 процентов людей зубов мудрости нет. И со временем эволюция может решить эту проблему окончательно: у людей вообще не будет третьих моляров

Зубы мудрости - последний набор зубов, которые прорезываются у человека, и расположены в самом конце зубного ряда. У взрослого в норме 32 зуба, и четыре из них - как раз третьи моляры.

Зачем нам зубы мудрости?

Амиран Лезгишвили: Антропологи предполагают, что третий набор коренных зубов появился из-за эволюционных потребностей человека.

Объясните.

Амиран Лезгишвили: Представьте на мгновение, что вы доисторический древний человек. Вы питаетесь в основном сырым мясом, корнями и листьями. У вас нет такой роскоши, как использование ножей и мясорубки. У вас нет кастрюль и пароварки. Вам понадобятся довольно мощные зубы , чтобы разжевывать еду, верно? Именно здесь появились ваши третьи моляры, также известные как зубы мудрости. Сегодня наши вкусы более утончены. Мы предпочитаем более мягкую пищу - котлеты, супы, каши и смузи. Кроме того, современные инструменты для приготовления пищи "уволили" наши зубы мудрости из рабочего процесса жевания.

Но ведь не все становятся обладателями такого сомнительного счастья. Они менее мудры?

Амиран Лезгишвили: Да, у 25 процентов людей таких зубов нет. И, думаю, со временем эволюция может в конечном итоге решить эту проблему: у людей в будущем вообще не будет зубов мудрости. Так уж заложено в природе: все, что ей не нужно, постепенно исчезает. Однако никто не может предсказать, когда это произойдет. В эволюционном масштабе, если бы мне пришлось предсказывать будущее, возможно, столетия, зубы мудрости станут одной из тех вещей, которых у людей, вероятно, больше не будет.

Порой появление этих зубов мучительно. И даже после их внедрения в полости рта они продолжают доставлять неприятности. Но даже если и прижились, считается, что их надо удалять. Так надо или не надо удалять зубы мудрости?

Амиран Лезгишвили: Простой ответ: нет. Если в челюсти достаточно места для того, чтобы зубы мудрости прорезались ровно, и достаточно места для надлежащих гигиенических мероприятий, то вмешательство не требуется.

Амиран Ефремович, но есть же данные статистики: 85 процентов зубов мудрости рано или поздно приходится удалять.

Амиран Лезгишвили: Заметно, что вы подготовились к нашей беседе. Даже статистику посмотрели. Дело в том, что зубы мудрости самые непредсказуемые. При прорезывании они либо не вызывают никаких симптомов, либо вызывают следующие проблемы: кариес, повреждение других зубов, неприятный запах изо рта, неправильный прикус, головная боль или боль в челюсти. Периодические затруднения при открывании рта, иногда опухают лимфатические узлы.

Амиран Лезгишвили: Берегите зубы без деления их на обычные и мудрые. Фото: Олег Правсолов

Если зубам мудрости не хватает места, их необходимо удалить. Несмотря на свою рудиментарность, они могут оказывать на своих "соседей" давление такой силы, что оно может дойти даже до центральных резцов. А это может привести к искривлению зубного ряда, развитию неправильного прикуса и таких стоматологических заболеваний, как перикоронит, пародонтоз, гингивит. Часто приходится удалять зубы мудрости, чтобы начать лечение по исправлению прикуса .

Удаление зубов мудрости меняет овал лица?

Амиран Лезгишвили: К сожалению, это распространенный миф. "Восьмерки" находятся внутри челюстной кости и не могут изменять форму лица. Если, конечно, это не сопровождается сложным оперативным вмешательством .

Очень больно удалять восьмерки...

Амиран Лезгишвили: Совсем нет! Так было раньше. Раньше для того, чтобы удалить восьмой зуб, люди ложились в стационар. И эти зубы удаляли под общим наркозом. Сейчас это делается амбулаторно под местной анестезией. Современная анестезия настолько сильная, что боль от удаления зуба вообще не ощущается. Единственное, что может доставить дискомфорт пациенту, - ощущение небольшого давления от инструментов врача хирурга .

И напоследок. Зубы мудрости бесполезны? Эволюция их сметет? Зубы мудрости послужат во благо из-за наличия в них так нужных нам стволовых клеток?