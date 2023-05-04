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Сочетание каких витаминов вредит организму

Некоторые витамины не следует принимать одновременно. Они могут мешать усвоению друг друга, а в худшем случае спровоцировать различные заболевания.

Сочетание каких витаминов вредит организму
© Сетевое издание m24.ru

Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эндокринолога Елену Островскую.

"Кальций влияет на усвоение многих элементов. Например, он препятствует усвоению железа, поэтому рекомендуется избегать их одновременного приема: это может привести к дефициту железа в организме. Железодефицитная анемия может привести к учащенному или нерегулярному сердцебиению", – заявила эксперт.

По словам Островской, в такой ситуации сердцу приходится перекачивать больше крови для компенсации недостатка кислорода в крови при анемии.

Эндокринолог предупредила, что это может стать причиной увеличения сердца или сердечной недостаточности. В случае, если врач назначил разные витамины, то их следует принимать в разное время, например, кальций – утром, а железо – вечером.

Также не стоит принимать одновременно витамин С и железо. Это связано с тем, что витамин С улучшает усвоение железа, поэтому людям с гемохроматозом или другими недугами, связанными с избытком железа, не следует принимать их вместе.

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