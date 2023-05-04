Что делать, если у близкого человека деменция
Для человека с деменцией и для тех, кто заботиться о нем, важно быть эмоционально и физически стабильными, чтобы вести качественный и активный образ жизни, несмотря на выявленный диагноз. Как справиться с этим психологически и помочь другу или родственнику чувствовать себя защищенным и полноценным?
ВЦИОМ, благотворительный фонд «Память поколений» и в частности проект Деменция.net провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько население осведомлено о заболевании. 68% россиян в целом знакомы с болезнью, 34% знают достоверную информацию, и столько же что-то слышали о ней, 8% встречали только название, и 24% услышали о деменции впервые. Также получили информацию о том, что россияне, которые имеют представление о деменции, верно отмечают ее симптомы: забывчивость, нарушение памяти или ее потерю, дезориентацию в пространстве, изменения поведения.
Постановка диагноза «деменция» может шокировать, но родным человека с деменцией важно незамедлительно предпринять первый шаг — осуществление физической и психологической помощи и поддержки, необходимой, чтобы справиться с симптомами.
Деменция влияет на способность вашего близкого транслировать мысли и эмоции. Иногда он может путаться в словах и не знать, как сообщить вам о своих потребностях, не понимать, что вы от него требуете, когда задаете вопрос или обращаетесь с просьбой.
- Будьте позитивны. Сохраняйте спокойный тон голоса. Контролируйте мимику. Используйте прикосновения, чтобы выразить привязанность.
- Говорите четко, медленно и спокойно. Используйте простые слова и фразы. Возможно, вам придется повторить просьбу несколько раз. Не расстраивайтесь, постарайтесь понять человека с деменцией. Задавайте простые вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет».
- Помогайте проживать эмоции. Если ваш близкий человек грустит, злится или расстроен, дайте ему понять, что вы принимаете его особенности, постарайтесь успокоить и предложите провести время вместе.
Позаботьтесь о себе
Ухаживая за человеком с деменцией, вы не должны забывать о своем состоянии. Если вы будете постоянно находиться в стрессе или изнурять свой организм, то едва ли от помощи родному человеку будет польза.
Если вам нужен перерыв в уходе за больным, попробуйте следующее:
- Попросите помощи у родственников, друзей.
- Поищите группы поддержки лиц, ухаживающих за людьми с деменцией. У них могут быть хорошие идеи о том, как облегчить вашу жизнь.
- Найдите центры дневного ухода для взрослых. Должный уход и социализация помогут вашему члену семьи и разгрузят вас при необходимости.
Качество жизни: путь к улучшению самочувствия
Возможно снизить скорость ослабления функций мозга и помочь человеку справляться с трудностями, если регулярно наблюдаться у лечащего врача, заниматься с близким человеком физическими и умственными нагрузками, включать в ежедневный план аэробные нагрузки и дыхательную гимнастику, избегать курения и употребления алкоголя, следить за весом и питанием, а также показателями анализов крови.
Постоянная мозговая активность — самый эффективный способ поддержания нормального состояния когнитивных функций, памяти и мышления.
Полезные занятия для человека с деменцией:
- Настольные игры, судоку, кроссворды, компьютерные игры с похожими составляющими, направленными на умственную активность.
- Письмо от руки, например, ведение дневника, в котором можно описывать события из прошлого.
- Занятия, развивающие мелкую моторику: лепка, рисование, музыка — любое творческое направление по душе. Существуют различные государственные центры и клиники памяти, которые помогают при лечении. В интернете можно найти видео-упражнения без особого физического напряжения, которые тренируют память и работу мозга.
Физические упражнения имеют множество известных преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, укрепление костей и мышц, а также снижение стресса. Регулярная активность благотворно влияет на мозг, помогает бороться также с депрессией и ожирением. Занятия спортом несколько раз в неделю в течение 30-60 минут способствуют поддержанию остроты мышления, рассуждений, улучшению памяти или замедлению ее ухудшения, потери.
Правильное питание, физические и умственные нагрузки — это привычки, которые позволяют сохранять здоровый образ жизни. Они играют важную роль в профилактике рисков развития деменции уже в молодом возрасте, а также могут стать фактором, который предотвратит развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт.