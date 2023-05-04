Что делать, если у близкого человека деменция

Для человека с деменцией и для тех, кто заботиться о нем, важно быть эмоционально и физически стабильными, чтобы вести качественный и активный образ жизни, несмотря на выявленный диагноз. Как справиться с этим психологически и помочь другу или родственнику чувствовать себя защищенным и полноценным?

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ВЦИОМ, благотворительный фонд «Память поколений» и в частности проект Деменция.net провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько население осведомлено о заболевании. 68% россиян в целом знакомы с болезнью, 34% знают достоверную информацию, и столько же что-то слышали о ней, 8% встречали только название, и 24% услышали о деменции впервые. Также получили информацию о том, что россияне, которые имеют представление о деменции, верно отмечают ее симптомы: забывчивость, нарушение памяти или ее потерю, дезориентацию в пространстве, изменения поведения.

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Постановка диагноза «деменция» может шокировать, но родным человека с деменцией важно незамедлительно предпринять первый шаг — осуществление физической и психологической помощи и поддержки, необходимой, чтобы справиться с симптомами.

Деменция влияет на способность вашего близкого транслировать мысли и эмоции. Иногда он может путаться в словах и не знать, как сообщить вам о своих потребностях, не понимать, что вы от него требуете, когда задаете вопрос или обращаетесь с просьбой.

Будьте позитивны. Сохраняйте спокойный тон голоса. Контролируйте мимику. Используйте прикосновения, чтобы выразить привязанность.

Говорите четко, медленно и спокойно. Используйте простые слова и фразы. Возможно, вам придется повторить просьбу несколько раз. Не расстраивайтесь, постарайтесь понять человека с деменцией. Задавайте простые вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет».

Помогайте проживать эмоции. Если ваш близкий человек грустит, злится или расстроен, дайте ему понять, что вы принимаете его особенности, постарайтесь успокоить и предложите провести время вместе. Чтобы уменьшить стресс и наладить общение:

Позаботьтесь о себе

Ухаживая за человеком с деменцией, вы не должны забывать о своем состоянии. Если вы будете постоянно находиться в стрессе или изнурять свой организм, то едва ли от помощи родному человеку будет польза.

Если вам нужен перерыв в уходе за больным, попробуйте следующее:

Попросите помощи у родственников, друзей.

Поищите группы поддержки лиц, ухаживающих за людьми с деменцией. У них могут быть хорошие идеи о том, как облегчить вашу жизнь.

Найдите центры дневного ухода для взрослых. Должный уход и социализация помогут вашему члену семьи и разгрузят вас при необходимости.

Качество жизни: путь к улучшению самочувствия

Возможно снизить скорость ослабления функций мозга и помочь человеку справляться с трудностями, если регулярно наблюдаться у лечащего врача, заниматься с близким человеком физическими и умственными нагрузками, включать в ежедневный план аэробные нагрузки и дыхательную гимнастику, избегать курения и употребления алкоголя, следить за весом и питанием, а также показателями анализов крови.

Постоянная мозговая активность — самый эффективный способ поддержания нормального состояния когнитивных функций, памяти и мышления.

Полезные занятия для человека с деменцией:

Настольные игры, судоку, кроссворды, компьютерные игры с похожими составляющими, направленными на умственную активность.

Письмо от руки, например, ведение дневника, в котором можно описывать события из прошлого.

Занятия, развивающие мелкую моторику: лепка, рисование, музыка — любое творческое направление по душе. Существуют различные государственные центры и клиники памяти, которые помогают при лечении. В интернете можно найти видео-упражнения без особого физического напряжения, которые тренируют память и работу мозга.

Физические упражнения имеют множество известных преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, укрепление костей и мышц, а также снижение стресса. Регулярная активность благотворно влияет на мозг, помогает бороться также с депрессией и ожирением. Занятия спортом несколько раз в неделю в течение 30-60 минут способствуют поддержанию остроты мышления, рассуждений, улучшению памяти или замедлению ее ухудшения, потери.