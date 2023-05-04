Насколько безопасно хрустеть пальцами и почему это происходит

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял распространённый миф о вреде хруста в суставах.

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Агапкин заверил, что такой тип хруста является нормой и не вредит здоровью. Врач объяснил, что хруст вызывается высвобождением газов, растворённых в суставной жидкости.

Отметим, что ранее Агапкин также развеял другой популярный миф – о тростниковом сахаре. Специалист утверждает, что тростниковый сахар не является более полезным, чем белый сахар, поскольку оба продукта обладают схожими свойствами.