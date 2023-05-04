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Насколько безопасно хрустеть пальцами и почему это вообще происходит — ответил врач-реабилитолог

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял распространённый миф о вреде хруста в суставах.

Насколько безопасно хрустеть пальцами и почему это происходит
© Ferra.ru

Агапкин заверил, что такой тип хруста является нормой и не вредит здоровью. Врач объяснил, что хруст вызывается высвобождением газов, растворённых в суставной жидкости.

Отметим, что ранее Агапкин также развеял другой популярный миф – о тростниковом сахаре. Специалист утверждает, что тростниковый сахар не является более полезным, чем белый сахар, поскольку оба продукта обладают схожими свойствами.

При этом специалист поделился советами по избежанию развития сахарного диабета, если у человека диагностирован преддиабет. Один из способов снижения риска развития данного заболевания – изменение образа жизни в пользу большей активности.

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