Инфекционист объяснил, в чем опасность вспышки кори

Вчера стало известно об очередном случае кори среди московских студентов: на дистанционное обучение отправлено несколько факультетов, расположенных во втором учебном корпусе МГУ. Ранее по той же причине на дистант отправили студентов кампуса РТУ МИРЭА на Стромынке, РГУ нефти и газа им. Губкина, Московского Политеха. Многочисленных вспышек в Москве пока не было, поскольку меры по разобщению студентов принимаются немедленно. Чем опасна корь и почему нужны такие жесткие меры, - "РГ" пояснил врач-инфекционист, главный врач Инвитро-Сибирь Андрей Поздняков.

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В чем опасность вспышки?

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Андрей Поздников: Корь - очень заразная инфекция, наверное, самая заразная, которая есть. Для сравнения: если люди болеют ковидом, то карантин накладывается на "квартиру" - тех, кто проживает рядом с заболевшим. Если кто-то заболевает ветрянкой, то карантин накладывается на весь этаж в стационаре, где есть заболевшие. Но если выявлен хотя бы один случай кори - карантин накладывается на весь корпус.

Если оказывается, что есть неиммунная прослойка - люди, не привитые и не болевшие корью, либо у которых не эффективен иммунитет, то они с высокой долей вероятности (более 90%) заболеют после контакта. А поскольку, к сожалению, у многих из нас иммунный ответ неполноценный и к тому же люди с иммунодефицитами той или иной степени приобретенности - часто выступают против прививок, они в первую очередь подвержены инфицированию.

Каковы первые признаки заболевания?

Андрей Поздняков: Принципиально важно, был ли явный контакт с больным корью. Если да, то это сразу тревожный звонок. Почему?

Течение заболевания делится на несколько периодов. Первый - катаральный, до появления сыпи. У человека повышается температура (иногда субфебрильная, иногда высокая), насморк, конъюнктивит, кашель. Пока нет сыпи - легко ошибиться и принять заболевание за ОРВИ. А человек уже заразен и успевает заразить много людей.

Через 3-5 дней появляется сыпь - сначала на лице, затем элементы распространяются на туловище и верхние конечности, к третьему дню сыпь переходит на ноги. Вот эта этапность - один из характерных симптомов кори.

Высыпания имеют пятнисто- папулезный характер, они могут сливаться в большие пятна. Все это сопровождается лихорадкой с усилением катаральных явлений, поражаются бронхи. Самые неприятные частые осложнения кори - это быстрое вторичное инфицирование бактериальными инфекциями - развивается бактериальный бронхит, синусит, пневмония.

Принципиальное отличие у детей и пожилых в том, то что у возрастных пациентов клиника "смазанная". У них может быть не так много сыпи, температура не такая интенсивная. У маленьких детей инфекция опасна тем, что быстрее спускается в легкие.

Почему кори стало больше, стала ли она более заразной?

Андрей Поздняков: Корь довольно старая инфекция, и проявляется она так же, как и 20-30 лет назад. Более заразной она не стала. Все зависит только от того, прививался человек или нет, остальное не имеет значения.

Что нужно сделать в первую очередь при заражении?

Андрей Поздняков: Если человек заподозрил у себя корь, особенно если он точно знает, что ранее был в контакте с зараженным, первое что нужно сделать - изолироваться и обратиться к врачу-инфекционисту. Заниматься самолечением категорически нельзя.

Как лечится? Сколько времени уходит на лечение болезни?

Андрей Поздняков: Специфических противовирусных лекарств от кори нет. В острый период назначают только симптоматическую терапию - жаропонижающие, препараты от кашля, сосудосуживающие капли в нос, обильное питье для борьбы с интоксикацией. Если присоединяется бактериальная инфекция, то антибиотики. К сожалению, корь - это та вирусная инфекция, которая очень часто дает бактериальные осложнения. Т.е. сразу назначать антибиотики смысла нет, превентивно - не работает, но потом приходится это делать.

Неосложненные случаи лечат минимум две недели, но чаще всего при кори присутствуют осложнения, тогда лечение может занимать более трех недель.

Есть ли вероятность заболеть, если в детстве ставили прививку или человек переболел?

Андрей Поздняков: Полный курс вакцинации - это двукратная вакцинация в детстве - должен обеспечивать защиту от заболевания, но при определенных условиях, таких как снижение иммунитета, иммунный ответ может ослабнуть и человек окажется незащищенным. Это бывает редко, но такие случаи известны.