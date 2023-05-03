$79.96-0.5587.66-0.72

Боль в животе слева может быть симптомом опухоли в кишечнике

А вообще, подобная боль никогда не возникает просто так: это всегда признак какой-то патологии.

Боль в животе слева может быть симптомом опухоли в кишечнике
© Секрет Фирмы

Конечно, без обследования невозможно узнать, из-за чего конкретно у человека заболел живот, но, в зависимости от того, где находится болевая точка, и от пола пациента, можно выдвинуть несколько предположений.

Проблемы с внутренними органами

Часто боль в левой части живота связана с проблемами с ЖКТ, селезёнкой и мочевыводящей системой. Она может быть разной по своему характеру: например, тупой или острой. Также стоит определить, после чего всё началось. Возможно, у вас поменялось питание, вы пережили стресс или произошло что-то ещё.

В любом случае, как рассказала «Доктору Питеру» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова, есть несколько вариантов происхождения боли:
  • панкреатит — воспаление поджелудочной;
  • гастрит — воспаление желудка;
  • язва, которая могла появиться в желудке или в двенадцатиперстной кишке;
  • синдром раздражённого кишечника (а также опухоль в нём, болезнь Крона, дивертикулит);
  • увеличенная селезёнка, которая становится такой при инфекционных заболеваниях;
  • воспаление почки, мочеточника или появление в них камней.

Помимо прочего, боль слева иногда возникает из-за проблем с сосудами. Это может быть и тромбоз, и тромбофлебит брюшной аорты, и многое другое.

Женские проблемы

У женщин список заболеваний, из-за которых может болеть в животе слева, шире, чем у мужчин. Подробнее о них рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Лариса Дикина.

По словам специалиста, боль может возникать из-за:
  • кисты левого яичника при её разрыве или перекруте;
  • разрыва самого яичника;
  • воспаления в придатках матки;
  • эндометриоза яичника и брюшины;
  • внематочной беременности;
  • больших параовариальных кист.

Кроме того, боли могут появляться при наличии субсерозных миоматозных узлов на боковой стенке матки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий