Боль в животе слева может быть симптомом опухоли в кишечнике

А вообще, подобная боль никогда не возникает просто так: это всегда признак какой-то патологии.

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Конечно, без обследования невозможно узнать, из-за чего конкретно у человека заболел живот, но, в зависимости от того, где находится болевая точка, и от пола пациента, можно выдвинуть несколько предположений.

Проблемы с внутренними органами

Часто боль в левой части живота связана с проблемами с ЖКТ, селезёнкой и мочевыводящей системой. Она может быть разной по своему характеру: например, тупой или острой. Также стоит определить, после чего всё началось. Возможно, у вас поменялось питание, вы пережили стресс или произошло что-то ещё.

панкреатит — воспаление поджелудочной;

гастрит — воспаление желудка;

язва, которая могла появиться в желудке или в двенадцатиперстной кишке;

синдром раздражённого кишечника (а также опухоль в нём, болезнь Крона, дивертикулит);

увеличенная селезёнка, которая становится такой при инфекционных заболеваниях;

воспаление почки, мочеточника или появление в них камней. В любом случае, как рассказала «Доктору Питеру» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова, есть несколько вариантов происхождения боли:

Помимо прочего, боль слева иногда возникает из-за проблем с сосудами. Это может быть и тромбоз, и тромбофлебит брюшной аорты, и многое другое.

Женские проблемы

У женщин список заболеваний, из-за которых может болеть в животе слева, шире, чем у мужчин. Подробнее о них рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Лариса Дикина.

кисты левого яичника при её разрыве или перекруте;

разрыва самого яичника;

воспаления в придатках матки;

эндометриоза яичника и брюшины;

внематочной беременности;

больших параовариальных кист. По словам специалиста, боль может возникать из-за: