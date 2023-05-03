Боль в животе слева может быть симптомом опухоли в кишечнике
А вообще, подобная боль никогда не возникает просто так: это всегда признак какой-то патологии.
Конечно, без обследования невозможно узнать, из-за чего конкретно у человека заболел живот, но, в зависимости от того, где находится болевая точка, и от пола пациента, можно выдвинуть несколько предположений.
Проблемы с внутренними органами
Часто боль в левой части живота связана с проблемами с ЖКТ, селезёнкой и мочевыводящей системой. Она может быть разной по своему характеру: например, тупой или острой. Также стоит определить, после чего всё началось. Возможно, у вас поменялось питание, вы пережили стресс или произошло что-то ещё.
- панкреатит — воспаление поджелудочной;
- гастрит — воспаление желудка;
- язва, которая могла появиться в желудке или в двенадцатиперстной кишке;
- синдром раздражённого кишечника (а также опухоль в нём, болезнь Крона, дивертикулит);
- увеличенная селезёнка, которая становится такой при инфекционных заболеваниях;
- воспаление почки, мочеточника или появление в них камней.
Помимо прочего, боль слева иногда возникает из-за проблем с сосудами. Это может быть и тромбоз, и тромбофлебит брюшной аорты, и многое другое.
Женские проблемы
У женщин список заболеваний, из-за которых может болеть в животе слева, шире, чем у мужчин. Подробнее о них рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Лариса Дикина.
- кисты левого яичника при её разрыве или перекруте;
- разрыва самого яичника;
- воспаления в придатках матки;
- эндометриоза яичника и брюшины;
- внематочной беременности;
- больших параовариальных кист.
Кроме того, боли могут появляться при наличии субсерозных миоматозных узлов на боковой стенке матки.