$79.96-0.5587.66-0.72

Доктор Мясников предупредил о возвращении опасной инфекции

О возвращении в Россию инфекции дифтерии в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, уровень массового иммунитета к этому заболеванию постепенно снижается.

Мясников предупредил о возвращении опасной инфекции
© Мослента

Доктор пояснил, что массовая вакцинация населения проводилась в 30-40-е годы прошлого века, что позволило почти полностью искоренить опасное заболевание. В дальнейшем был разработан график прививок, позволявший поддерживать иммунитет. В 90-е годы в России и СНГ эти меры профилактики применялись не так строго, это привело к росту заболеваемости.

Кроме того, даже если людям делали прививку в детстве, к 60 годам иммунитет к этой болезни остается примерно у 30 процентов привитых граждан, подчеркнул Мясников. Он также отметил, что сейчас вспышки дифтерии все чаще наблюдаются в Новосибирской области. Чтобы избежать пандемии в стране специалист призвал прививаться от опасных заболеваний каждые десять лет.

Врач напомнил, что дифтерии сопровождается образованием белой пленки в горле и легких, иногда в носоглотке, что может привести к летальному исходу. Инфекция может проявляться большими язвами на коже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий