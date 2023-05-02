Вирусолог заявил об опасности клещевого энцефалита

«Есть вакцины, которые используются для профилактики. Обычно они применяются для людей, которые имеют контакт с тайгой, ходят в те места, где легко получить клещей. Вакцина дает хорошие результаты. Есть обычные противопоказания к вакцинации, если человек плохо себя чувствует, с температурой. Специфических лекарств против клещевого энцефалита пока нет, лечение ведется симптоматическое. Я удивлен, что так рано зафиксированы случаи заражения. Это достаточно распространенное заболевание в некоторых районах: Предуралье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Там это часто бывает. В европейской части встречается редко», - заключил собеседник НСН.