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6 факторов, вызывающих мигрень

Пациентам с мигренью следует избегать стресса и чрезмерных зрительных нагрузок. Об этом в соцсетях рассказал невролог Рамиль Насибуллин.

6 факторов, вызывающих мигрень
© Клопс.Ru
Важно исключить шесть внешних факторов, провоцирующих головную боль. Приступ могут вызвать:
  • голод;
  • духота;
  • сон больше 8 часов;
  • сон меньше 6 часов;
  • стресс;
  • зрительные нагрузки.

Насибуллин добавил, что в лечении головных болей не стоит рассчитывать на быстрый результат. Если число приступов увеличилось или стало больше одного раза в неделю, то стоит обратиться к неврологу.

«Лечение и профилактика мигрени — это длительный процесс, который включает в себя изменение образа жизни, грамотную профилактику и использование препаратов», — предупредил врач.

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