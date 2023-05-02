6 факторов, вызывающих мигрень
Пациентам с мигренью следует избегать стресса и чрезмерных зрительных нагрузок. Об этом в соцсетях рассказал невролог Рамиль Насибуллин.
Важно исключить шесть внешних факторов, провоцирующих головную боль. Приступ могут вызвать:
- голод;
- духота;
- сон больше 8 часов;
- сон меньше 6 часов;
- стресс;
- зрительные нагрузки.
Насибуллин добавил, что в лечении головных болей не стоит рассчитывать на быстрый результат. Если число приступов увеличилось или стало больше одного раза в неделю, то стоит обратиться к неврологу.
«Лечение и профилактика мигрени — это длительный процесс, который включает в себя изменение образа жизни, грамотную профилактику и использование препаратов», — предупредил врач.