6 факторов, вызывающих мигрень

Пациентам с мигренью следует избегать стресса и чрезмерных зрительных нагрузок. Об этом в соцсетях рассказал невролог Рамиль Насибуллин.

Насибуллин добавил, что в лечении головных болей не стоит рассчитывать на быстрый результат. Если число приступов увеличилось или стало больше одного раза в неделю, то стоит обратиться к неврологу.