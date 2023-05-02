Как организовать жизнь человеку с астмой

Каждый первый майский вторник проходит Всемирный день борьбы с астмой. В этом году он выпал на 2 число. Международный астма-день (World Asthma Day) учреждён в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Праздник приурочен к Всемирному совещанию по бронхиальной астме в Барселоне. За год его проводят не единожды: вторая дата - 11 декабря. По сложившейся традиции в эти дни проходят конференции, лекции и семинары, также сборы средств на помощь больным астмой и награждение пульмонологов дипломами и почетными грамотами. Из разных источников информации поступают сведения о симптомах, профилактике заболевания и успехах в его лечении.

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Что такое бронхиальная астма?

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Бронхиальная астма — это хроническое заболевание бронхов, которое развивается при контакте с аллергенами, попадающими в легкие из воздуха. Чаще всего причиной приступов удушья являются клещи домашней пыли, шерсть животных, пыльца растений и споры плесневых грибов. Поэтому больным бронхиальной астмой необходимо максимально ограничить контакт с этими аллергенами. Приступ характеризуется сильной одышкой, хрипотой, чувством заложенности в груди и кашлем.

Как обустроить жилье для астматика?

В квартире, где проживает больной бронхиальной астмой, не должно быть «пылесборников»: старых комплектов постельного белья, животных, ковров с длинным ворсом, мягких игрушек и т.д.

Постельное белья должно быть сделано из синтетики. Белье из органических материалов является идеальным жильем для пылевых клещей. Домашние животные также могут служить домом для клещей.

Стирка спального комплекта должна проводиться регулярно при температуре не ниже 60 градусов.

Можно ли астматику иметь животных?

Ответ — нет. Домашние животные являются дополнительным раздражителем для астматиков. Вопреки расхожему мнению, аллергическая реакция на питомцев никуда не уйдёт даже спустя годы совместного проживания. Необходимо полностью оградить больного от любого контакта с животными.

Если вы решили просто отдать своего питомца, то этого будет недостаточно. Например, кошачьи аллергены могут сохраняться в помещении на протяжении двух лет. Поэтому нужно провести генеральную уборку всей квартиры, а мягкую мебель и вещи отдать в химчистку.

Также аллергическую реакцию может вызвать корм для рыбок.

Можно ли астматику заводить домашние растения?

Перед тем, как завести домашнее растение, необходимо узнать нет ли у вас аллергической реакции на споры плесневых грибов. Именно горшки с цветами могут быть распространителями этих аллерго-опасных грибков.

Как жить астматику в больших городах?

Жизнь в мегаполисах может отрицательно сказаться на здоровье астматика. Выхлопные газы и другие вредные выхлопы могут спровоцировать приступ удушья даже в том случае, если у вас нет на них аллергии. У многих астматиков возникает неспецифическая реактивность бронхов – то есть спазм, одышка в ответ на неаллергенные раздражители: резкую смену температуры, резкие запахи, физическую нагрузку, стресс.

Лучшим лекарством является смена климата. Отдых рядом с морем или в горах будет хорошим лекарством и поможет организму восстановиться. Но не стоит менять климатическую зону слишком резко. Поездка на море, где температура воздуха +30°C, когда как у вас во дворе -30°C, отрицательно скажется на здоровье.

Можно ли астматику заниматься спортом?

Вопреки сложившимся стереотипам, занятия спортом при бронхиальной астме не только возможны, но и очень полезны. Плавание в бассейне, легкая атлетика, езда на велосипеде – все это способствует развитию дыхательной мускулатуры. Заниматься необходимо не реже двух раз в неделю. И, конечно, обращать внимание на место тренировок: занятия в маленьком пыльном спортзале или на улице в период цветения могут иметь обратный эффект.

Лечение бронхиальной астмы

Избавиться на болезни полностью невозможно. Но с помощью специального лечения можно свести симптомы астмы к минимуму.

Если заболевание протекает в легкой форме, специального постоянного лечения не нужно, достаточно при необходимости пользоваться бронхорасширяющими препаратами в баллончике для ингаляции.

При более более тяжелых формах болези применяются препараты, которые не только расширяют бронхи, но и оказывают противовоспалительное действие. Эти препараты нужно использовать регулярно и длительно, иногда годами, но зато с их помощью можно добиться полного контроля над симптомами болезни, сделать так, чтобы приступы возникали крайне редко.