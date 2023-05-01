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Врач Огарева назвала напитки, которые могут испортить эффект от лекарств

Существуют напитки, которыми не следует запивать таблетки, так как эффект от лекарств может ухудшиться. О них рассказала врач Алена Огарева.

Названы напитки, которые могут испортить эффект от лекарств
© Слово и Дело

Не следует запивать таблетки минеральной водой. Это связано с активными соединениями, которые содержатся в ней. Они могут вступить в реакцию с лекарствами и замедлить процесс их усвоения.

Специалист призвала отказаться от употребления грейпфрутового сока во время лечения. Он может усилить действие препаратов. Это особенно опасно для пациентов, которые принимают сердечные, противоаллергические и противовирусные медикаменты.

Кроме того, запрещено запивать лекарства алкоголем. Такое сочетание может нанести серьезный удар по печени, пишет Solenka.info.

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