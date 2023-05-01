Названы напитки, которые могут испортить эффект от лекарств

Существуют напитки, которыми не следует запивать таблетки, так как эффект от лекарств может ухудшиться. О них рассказала врач Алена Огарева.

Не следует запивать таблетки минеральной водой. Это связано с активными соединениями, которые содержатся в ней. Они могут вступить в реакцию с лекарствами и замедлить процесс их усвоения.

Специалист призвала отказаться от употребления грейпфрутового сока во время лечения. Он может усилить действие препаратов. Это особенно опасно для пациентов, которые принимают сердечные, противоаллергические и противовирусные медикаменты.