Названы напитки, которые могут испортить эффект от лекарств

Врач Огарева назвала напитки, которые могут испортить эффект от лекарств
Существуют напитки, которыми не следует запивать таблетки, так как эффект от лекарств может ухудшиться. О них рассказала врач Алена Огарева.
Не следует запивать таблетки минеральной водой. Это связано с активными соединениями, которые содержатся в ней. Они могут вступить в реакцию с лекарствами и замедлить процесс их усвоения.
Специалист призвала отказаться от употребления грейпфрутового сока во время лечения. Он может усилить действие препаратов. Это особенно опасно для пациентов, которые принимают сердечные, противоаллергические и противовирусные медикаменты.
Кроме того, запрещено запивать лекарства алкоголем. Такое сочетание может нанести серьезный удар по печени, пишет Solenka.info.