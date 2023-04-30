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Врач Кох: избыточный прием витаминов вредит печени

Чрезмерный прием жирорастворимых витаминов может привести к ухудшению работы печени. Об этом сообщила научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН Наталья Кох.

Избыточный прием витаминов вредит печени
© Ura.Ru

«Избыток витамина А может привести к повреждению печени. <…> Витамин D тоже имеет значительные побочные эффекты при повышении его уровня выше 150 нанограмм на миллилитр в крови, но получить его избыток достаточно сложно — я лично с ним ни разу не сталкивалась», — приводит слова Кох «Газета.ру».

Врач уточнила, что подобные витамину А соединения, ретиноиды, применяют при лечении акне. В таких случаях важно подобрать безопасную для печени дозировку. Основную опасность избыточный прием витамина D представляет для людей с генетическими заболеваниями, у которых организм плохо его выводит. Для этой категории населения опасен и бесконтрольный прием витамина Е. Перед приемом препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил об опасности злоупотребления витамином D. Его прием без назначения врача может привести к вымыванию кальция из костей, угнетению иммунитета, нарушению тонуса сосудов и ухудшению памяти.

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