Аллергия на алкоголь: что это такое, причины, как лечится

Аллергия на алкоголь — это реакция иммунной системы на определенные компоненты спиртных напитков. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых и включать в себя крапивницу, зуд, насморк, отек глотки. Варианты проявления аллергии, причины развития и способы лечения — в материале «Вечерней Москвы».

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Что такое аллергия на алкоголь

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Развитие аллергической реакции на спиртное вызывают ингредиенты, которые есть составе тех или иных напитков. Одним из наиболее распространенных типов аллергии является реакция на сульфиты. Это консерванты, использующиеся при производстве некоторых видов хмельных напитков.

Также среди аллергенов, которые могут быть в составе горячительных напитков, — глютен, гистамины, дрожжи, разрыхлители, орехи. Например, после употребления вина или шампанского у человека появляются пятна на коже, он испытывает тошноту и головокружение.

Симптомы аллергии на алкоголь

Покраснение кожи

Это один из наиболее распространенных признаков. Кожа может стать красной, раздраженной. Наблюдаются отеки.

Зуд

Аллергия может вызывать кожный зуд, особенно в области лица, шеи и груди.

Красные глаза и слезотечение

Некоторые люди могут заметить покраснение глаз после нескольких глотков спиртного и выделение слезы.

Сыпь

На коже может появиться сыпь.

Трудности при дыхании

Этот опасный симптом встречается достаточно редко.

Насморк

Нужно отличать аллергическую реакцию на алкоголь от его непереносимости. Во втором случае есть риск развития анафилактического шока, расстройства ЖКТ; лицо, шея и руки приобретают равномерный красный цвет. Если при аллергии на чужеродное вещество отвечает иммунная система, то при непереносимости организм не в состоянии переработать и переварить этанол.

Почему развивается аллергия

Существует множество причин того, почему у людей возникают реакции на алкоголь. Наиболее распространенные из них приведены ниже.

Наследственная предрасположенность

Если в семье есть случаи аллергии на алкоголь, то вероятность развития данного заболевания в значительной мере повышается.

Изменения в качестве алкоголя

В современном мире огромное количество алкогольных напитков содержат различные добавки, консерванты и красители, которые могут вызывать аллергические реакции.

Ослабленный иммунитет

Иммунная система человека слабеет из-за усталости, плохого питания, нехватки сна и постоянного стресса.

Нарушение пищеварения

Проблемы с пищеварительной системой могут привести к развитию аллергии. Это связано с неспособностью организма правильно расщепить спиртное.

Как лечиться

Полностью избавиться от аллергии невозможно, но есть способы снизить ее проявление и предотвратить развитие опасных состояний.

Диагностика

Для выявления аллергии врачи прибегают к анамнезу и лабораторным тестам. Кожные тесты помогают определить реакцию на наиболее распространенные аллергены, а анализ крови дает возможность выявить специфические иммуноглобулины класса Е и G.

Методы лечения