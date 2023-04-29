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1 час назад

В Великобритании появился гель для лечения эректильной дисфункции

Газета.Ru

Препарат Эроксон (Eroxon), представляющий собой гель для местного применения, отпускается без рецепта и помогает мужчинам с легкой или тяжелой эректильной дисфункцией достичь эрекции в течение 10 минут. Об этом сообщает Health News.

В Великобритании появился гель для лечения эректильной дисфункции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По оценкам, почти 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет в той или иной степени страдают эректильной дисфункцией (ЭД). Тем не менее, согласно исследованиям, это состояние также может повлиять на молодых мужчин. Например, европейское исследование показало, что от 1% до 10% мужчин в возрасте до 40 лет испытывают ЭД.

Лечение включает пероральные препараты, например, тадалафил (Сиалис) и силденафил (Виагра). Эти лекарства доступны только по рецепту и работают, расширяя кровеносные сосуды по всему телу. Мужчинам с болезнями сердца, печени и после инсульта не следует использовать эти препараты. Кроме того, их прием может сопровождаться головной болью и тошнотой.

Эроксон был разработан компанией Futura Medical PLC. Компания утверждает, что новый гель от ЭД вызывает эрекцию за счет усиления кровотока за 10 минут или меньше с минимальными побочными эффектами или вообще без них.

В клинических испытаниях фазы 3 в США и Европе двое из трех мужчин, использовавших гель, сообщили об улучшении способности достигать и поддерживать эрекцию. Продукт уже доступен для покупки без рецепта в Великобритании.

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