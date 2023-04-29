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1 час назад

Какие болезни может спровоцировать постоянное ношение беспроводных наушников

Ferra.ru

Специалисты из Американского онкологического общества и Американской ассоциации изучения речи и слуха закончили исследование связи опухолей головного мозга и радиочастотного излучения (RFR) беспроводных наушников AirPods и других гаджетов этого класса.

Какие болезни может спровоцировать постоянное ношение беспроводных наушников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Корреляция данных происходила на основании временного фактора — важно не просто излучение, а как долго пользователь носит наушники в ушах. Проводилось два вида исследований — на крысах и людях.

В первом случае была выявлена связь опухолей сердца, головного мозга и надпочечников у грызунов, подвергшихся воздействию RFR. Но исследование на людях такую связь не подтвердило.

Но учёные порекомендовали не обольщаться и соблюдать временные рамки ношения беспроводных наушников, потому что длительное использование таких устройств может стать триггером рака мозга. Речь идёт не о полном отсутствии риска онкологии мозга для людей, а о более низкой вероятности.

Аудиологи, со своей стороны, предупредили о вреде длительного ношения любых наушников для слуха. Причина в близком расположении источника звука к барабанным перепонкам, что увеличивает интенсивность звука. «Со временем это приводит к потере слуха», — отмечают специалисты.

К тому же постоянное ношение наушников приводит к возникновению и развитию микробных и грибковых инфекций, проникновению патогенов в ушной канал, где они растут в тёплой и влажной среде внутреннего уха.

«Более низкий риск рака не означает отсутствия риска, и он может варьироваться от человека к человеку. То, какой степени излучения вы лично подвергаетесь от своих беспроводных устройств, зависит от того, как долго вы ими пользуетесь и насколько близко они расположены к вашей голове», — предупредили исследователи о риске рака мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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