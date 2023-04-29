Неврологи выяснили, какие социальные связи могут снизить риск деменции

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что время, проведенное с близкими людьми, может быть связанно с пониженным риском развития деменции и смертности. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

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«Из предыдущих исследований мы знаем, что социальные связи важны для нашего здоровья, а изоляция подвергает нас более высокому риску слабоумия и смерти. Наша цель состояла в том, чтобы выяснить, какие социальные связи защищают нас от слабоумия и смерти», — объяснили ученые.

Авторы обзора объединили результаты 13 международных исследований, в которых в течение длительного периода времени наблюдали за людьми в возрасте 65 лет и старше.

Ученые проанализировали информацию о социальных связях участников исследования. Их интересовал тип социальной связи (брак, романтические отношения, участие в общественной группе), функция (социальная поддержка, наличие доверенного лица) и качество (удовлетворенность отношениями).

«Мы обнаружили, что частое общение — ежемесячно или еженедельно — с семьей и друзьями, а также возможность поговорить с кем-то снижали риск развития деменции. Мы также обнаружили, что жизнь вместе с другими людьми и участие в общественной деятельности, например, волонтерство снижают риск смерти», — рассказали ученые.

Исследователи считают, что близкие отношения помогают контролировать стресс. Кроме того, социальная жизнь может способствовать большей физической активности. Исследователи учли другие переменные, которые могли повлиять на их результаты, включая возраст, пол, уровень образования, факторы образа жизни и другие хронические заболевания.