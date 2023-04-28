Инфекционист заявил, что птичий грипп передается человеку через собак

Вирус птичьего гриппа стали все чаще обнаруживать у собак. Через четвероногих животных он обычно и передается человеку. Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов рассказал, как произошла мутация.

«Впервые вирус птичьего гриппа H3N2 обнаружили у собак в 2006 году. С тех пор он прижился у них и сформировались даже стабильные вирусные линии. Теперь же птиче-собачий вирус гриппа существенно приблизился к человеку», – отметил эксперт.

Дело не только в том, что люди больше и чаще общаются с собаками, чем с курами и гусями. У собак вирус гриппа H3N2 стал способен связываться с тем рецептором, с которым взаимодействует вирус гриппа А. Специалисты выяснили, что собаки служат промежуточными звеньями для адаптации вирусов птичьего гриппа к организму человека.