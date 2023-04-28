Как защитить детей от туберкулеза

Туберкулез в информационной картине дня фигурирует не так часто, как рак или СПИД, но опасность этого заболевания по-прежнему велика. Как защитить детей от этой напасти, нам рассказала главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова.

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Валентина Александровна, в России за последние годы существенно уменьшилась заболеваемость и смертность от туберкулеза. Какова ситуация с этим недугом у детей и подростков?

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Валентина Аксенова: Эта болезнь, как была, так и есть. И неизвестно, когда мы с ней справимся. Палочка Коха "хитрая", она постоянно вырабатывает устойчивость к медикаментам. В мире ежегодно заболевают туберкулезом десять миллионов человек, из них миллион - это дети. 250 тысяч детей умирают. В России благополучная ситуация. Мы одна из немногих стран, которые полностью обеспечивают профилактику и лечение бесплатно. За десять лет у нас вдвое уменьшилась заболеваемость несовершеннолетних. Сегодня заболевают полторы тысячи детей и 500-700 подростков в год. Надо выявлять хворь на латентной стадии, когда туберкулез можно лечить и амбулаторно, и в санатории.

Чтобы защитить ребенка от туберкулеза, в роддоме вводят вакцину БЦЖ. Есть ли противопоказания для прививок новорожденным?

Валентина Аксенова: Любая прививка эффективна, если вакцинируется 95 процентов населения. Если привитый ребенок столкнется с туберкулезной палочкой, он тоже может заболеть, но в относительно легкой форме. Еще 30 лет назад у нас было много горбатых, хромых людей, которые в детстве переболели туберкулезом в тяжелой форме. Сейчас таких практически нет. Поэтому новорожденный ребенок обязательно должен быть вакцинирован. Если у ребенка есть противопоказания для вакцинации на этапе родильного дома, то он обязательно будет привит в поликлинике.

У подростков для раннего выявления туберкулеза применяется флюорография. Достаточно ли этого, учитывая, что подростки - очень активная группа населения и риск заразиться у них выше?

Валентина Аксенова: У нас профилактика туберкулеза проводится для всего населения. Детям старше семи лет делают Диаскинтест, разработанный в нашей стране. Подростков нужно обследовать два раза в год. Один раз - флюорография, второй - иммунодиагностика с применением этого теста, который позволяет выявлять болезнь даже в латентной форме и провести своевременную профилактику. Проведение профилактики у подростков привело к тому, что заболеваемость туберкулезом у лиц в возрасте до 25 лет снизилась вдвое.

В 2022 году упомянутая вами российская разработка включена в рекомендации ВОЗ как эффективная методика для выявления туберкулеза. Планируются ли какие-то изменения по расширению использования эффективных проб в нашей стране?

Валентина Аксенова: В настоящее время не во всех регионах нашей страны применяются данные пробы у подростков, что не позволяет качественно выявлять инфекцию. И мы планируем расширить применение современных подходов в этой возрастной группе. Также у детей до семи лет сейчас регламентировано использование пробы Манту, но она не всегда позволяет определить, насколько необходимо профилактическое лечение, в то время как Диаскинтест дает возможность уловить напряжение иммунного ответа и вовремя выявить наличие туберкулезной бактерии в организме. Поэтому у детей до семи лет, которым не показана ревакцинация БЦЖ, целесообразно проводить современные виды скрининга. И в этом направлении ведется работа. Кроме того, мы ждем изменений в календаре вакцинации. Это вопрос времени, но фтизиатры настроены на перемены.

Некоторые родители отказываются от проведения обследования на туберкулез кожными пробами, а без них детей не допускают в детские сады и школы. Что делать в такой ситуации?

Валентина Аксенова: Во всем мире, если ребенок идет в коллектив (садик, школа, лагерь), он должен иметь заключение о прививках и результатах обследований на опасные инфекции. Туберкулез может протекать бессимптомно. Если невакцинированный и необследованный ребенок, попав в коллектив, заболевает, то все дети, находящиеся рядом с ним, будут находиться в группе риска. Их обязательно будут обследовать, они будут вынуждены принимать противотуберкулезные препараты для предупреждения болезни. На законодательном уровне в нашей стране в целях охраны здоровья детей запрещено допускать необследованного ребенка в детское учреждение. Где гарантии, что этот ребенок не болен? Не хотят кожные пробы - есть альтернативные лабораторные методы. Но за них придется родителям заплатить, а стоят они недешево. Поощрять антипрививочников нельзя.

Предполагается ли, что лабораторные тесты, такие как анализ методом ELISPOT, альтернативный кожной пробе, станут такими же доступными?

Валентина Аксенова: Лишь кожные тесты государство гарантирует провести за свой счет. При этом ежегодно в России около миллиона детей имеют медицинские противопоказания для проведения внутрикожных тестов и остаются не обследованными на туберкулез. Особое беспокойство вызывают дети с иммуносупрессией, снижающей диагностические возможности кожных проб. Возможным способом решения могло бы стать включение тестов на основе метода ELISPOT в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Надо сказать, что производство Т-СПОТ.ТБ сейчас осуществляется в России.

Сейчас много говорят о проблеме лекарственной резистентности при лечении различных инфекций. Как с этим обстоят дела? Применяют ли для лечения детей те же препараты, что и для взрослых?