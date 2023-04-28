Домашняя пыль может спровоцировать развитие рака

Врачи портала «Рак победим!» Минздрава России рассказали о вреде пыли и о том, что содержащиеся в ней остатки химических веществ могут вызвать у человека онкологическое заболевание.

«Эти соединения часто могут быть токсичны для человека, а также вызывать самые разнообразные заболевания, в том числе и рак», - написано в материале портала.

«Всего было выявлено 45 потенциально токсичных соединений, которые содержатся в различных бытовых предметах, попадают в воздух, а потом и в пыль», - пояснили специалисты.

Отмечается, что огнезащитная добавка, и ряд ещё веществ, и провоцируют развитие онкологии. Часть токсичных соединений попадает в организм человека вместе с дыханием, какие-то просачиваются через поры в коже, а дети порой играют на полу, а затем не моют руки перед едой и облизывают их.