Домашняя пыль может спровоцировать развитие рака
Врачи портала «Рак победим!» Минздрава России рассказали о вреде пыли и о том, что содержащиеся в ней остатки химических веществ могут вызвать у человека онкологическое заболевание.
«Эти соединения часто могут быть токсичны для человека, а также вызывать самые разнообразные заболевания, в том числе и рак», - написано в материале портала.
Учёные Университета Джорджа Вашингтона, исследовав состав пыли, выделили десятки химических токсичных веществ, включая фторосодержащие, фталаты, фенольные соединения, а также добавки, которые придают бытовым предметам огнеупорные свойства.
«Всего было выявлено 45 потенциально токсичных соединений, которые содержатся в различных бытовых предметах, попадают в воздух, а потом и в пыль», - пояснили специалисты.
Отмечается, что огнезащитная добавка, и ряд ещё веществ, и провоцируют развитие онкологии. Часть токсичных соединений попадает в организм человека вместе с дыханием, какие-то просачиваются через поры в коже, а дети порой играют на полу, а затем не моют руки перед едой и облизывают их.
Специалисты Минздрава РФ призывают заменить предметы в доме, содержащие токсичные вещества. Также нужно тщательнее проводить гигиеническую уборку.