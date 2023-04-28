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Иммунолог Крючков: корь может вызвать пневмонию и отит

Вирус кори может иметь более осложненные формы болезни, которые подразумевают появление коревых пневмонии и отита, а также риск появления через шесть-семь лет тяжелого заболевания центральной нервной системы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог: корь может вызвать пневмонию и отит
© Ura.Ru

«Корь это не безобидное заболевание, которое может трансформироваться в более осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», — передает слова Крючкова радио Sputnik. Он добавил, что через шесть-семь лет у части пациентов могут проявиться признаки тяжелого заболевания центральной нервной системы. Иммунолог отметил, что возникновение кори предотвращается вакцинацией в детском возрасте, но в случае однократной инъекции в будущем во взрослом возрасте понадобиться ревакцинация.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали симптомы кори. У большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, слабости и отсутствии аппетита.

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