Иммунолог: корь может вызвать пневмонию и отит

Вирус кори может иметь более осложненные формы болезни, которые подразумевают появление коревых пневмонии и отита, а также риск появления через шесть-семь лет тяжелого заболевания центральной нервной системы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков .

«Корь это не безобидное заболевание, которое может трансформироваться в более осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», — передает слова Крючкова радио Sputnik. Он добавил, что через шесть-семь лет у части пациентов могут проявиться признаки тяжелого заболевания центральной нервной системы. Иммунолог отметил, что возникновение кори предотвращается вакцинацией в детском возрасте, но в случае однократной инъекции в будущем во взрослом возрасте понадобиться ревакцинация.