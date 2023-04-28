Какими опасными инфекциями можно заразиться во время путешествий

Врач-инфекционист Владимир Неронов посоветовал россиянам, отправляющимся в путешествия, готовиться к поездкам, изучать заболевания, распространённые в регионе, куда планируется ехать.

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По словам врача, необходимо заранее проходить соответствующую профилактику. В частности, это касается тропических стран, где от паразитарных инфекций ежегодно умирает порядка 2 млн человек.

Это дизентерия, дифтерия, брюшной тиф. Также стоит помнить о таком коварном заболевании, как гепатит А, который передаётся не только от инфицированного человека, но и через пищу и воду.

Кроме того, при посещении жарких стран нельзя забывать об SPF. Палящее солнце может не только обжечь, но и спровоцировать рак кожи.