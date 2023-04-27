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Невролог рассказала, как не впасть в деменцию

Человек, страдающий деменцией, - это настоящая беда. Потеря памяти и мыслительных способностей становится опасным состоянием как для него самого, так и для окружающих, потому что он может забыть выключить газ, зажечь огонь или уйти в неизвестном направлении.

Невролог рассказала, как не впасть в деменцию
© Российская Газета

Что нужно делать, чтобы предотвратить развитие этого неизлечимого заболевания, рассказала изданию "Газета.Ru" врач-невролог Диана Андреева.

Во-первых, важна физическая активность. Регулярные физические упражнения способствуют хорошему кровообращению, а значит, питанию мозга. Особенно полезны упражнения, которые требуют координации движений.

Во-вторых, следите за режимом умственной активности. Различные ментальные тренировки - начиная от привычки читать, решать головоломки и кроссворды и заканчивая творческими занятиями, игрой на музыкальных инструментах и обучением новым навыкам - все это профилактика деменции.

В-третьих, полезное питание. В меню пожилого человека должно быть достаточное количество овощей, фруктов, рыбы и зерновых продуктов, которые содержат витамины, минералы и растительные соединения, необходимые для здоровья мозга.

В-четвертых - регулярная диспансеризация и общий контроль за здоровьем. Это необходимо, чтобы вовремя выявлять неполадки в организме и своевременно принять меры к их устранению.

В-пятых, пожилым людям важна социальная активность, участие в общественной жизни. "Исследования показывают, что люди, которые это делают, имеют меньший риск развития деменции", - отметила врач.

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