Какие осложнения может вызвать корь

Специалист рассказал, как распознать корь и не допустить осложнений

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По словам старшего врача общей практики, терапевта медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линара Яруллова, отличить корь от краснухи можно по характеру высыпаний. Так, корь состоит из узелков, окруженных пятном и склонных к слиянию. Краснуха в свою очередь характерна отдельными высыпаниями, которые чешутся и зудят.

Еще одна особенность кори – крайняя заразность, приводит слова специалиста «Лента.ру». Один инфицированный вирусом может заразить 12-18 человек, если они не были привиты ранее.