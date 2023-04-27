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Какие осложнения может вызвать корь

Специалист рассказал, как распознать корь и не допустить осложнений

Какие осложнения может вызвать корь
© runews24.ru

По словам старшего врача общей практики, терапевта медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Линара Яруллова, отличить корь от краснухи можно по характеру высыпаний. Так, корь состоит из узелков, окруженных пятном и склонных к слиянию. Краснуха в свою очередь характерна отдельными высыпаниями, которые чешутся и зудят.

Еще одна особенность кори – крайняя заразность, приводит слова специалиста «Лента.ру». Один инфицированный вирусом может заразить 12-18 человек, если они не были привиты ранее.

Корь опасна серьезными осложнениями. В числе основных инфекционист назвал отиты, синуситы, коревой энцефалит, первичную коревую и бактериальную пневмонии. Поэтому, подчеркнул Яруллов, важно вовремя диагностировать болезнь и приступить к лечению.

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