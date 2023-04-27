Почему метастазы не поддаются лечению

Метастазы – вторичные раковые клетки, которые движутся по организму и закрепляются в одном или нескольких органах.

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Они являются ключевым признаком злокачественной опухоли, и в подавляющем большинстве эти клетки становятся причиной смерти онкобольного.

Как они распространяются и почему почти в 90 % случаев не лечатся, рассказал «ФедералПресс» кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Обычные клетки в организме человека всегда выполняют какие-то функции. Они, как в компьютере, запрограммированы на потенциальные действия. А опухолевые клетки нацелены только на деление. Иммунитет не контролирует процесс их миграции, поэтому они, ускользая от него, формируют новое поколение – это называется метастазированием», – пояснил врач.

Сегодня ведется дискуссия, что, возможно, при раке происходит не только деление клеток, но и распространение информации.

Метастазы – маленькие «флешки», движущиеся по крови, из-за которых патентные клетки тоже могут превращаться в опухоли, отметил Черемушкин. Но пока принято, что клетки просто мигрируют (по протокам попадают в кровеносное русло) и выполняют задачу – убрать биологический объект из реальности.