$81.63+0.0890.14+0.11

Почему метастазы не поддаются лечению

Метастазы – вторичные раковые клетки, которые движутся по организму и закрепляются в одном или нескольких органах.

Почему метастазы не поддаются лечению
© РИА "ФедералПресс"

Они являются ключевым признаком злокачественной опухоли, и в подавляющем большинстве эти клетки становятся причиной смерти онкобольного.

Как они распространяются и почему почти в 90 % случаев не лечатся, рассказал «ФедералПресс» кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Обычные клетки в организме человека всегда выполняют какие-то функции. Они, как в компьютере, запрограммированы на потенциальные действия. А опухолевые клетки нацелены только на деление. Иммунитет не контролирует процесс их миграции, поэтому они, ускользая от него, формируют новое поколение – это называется метастазированием», – пояснил врач.

Сегодня ведется дискуссия, что, возможно, при раке происходит не только деление клеток, но и распространение информации.

Метастазы – маленькие «флешки», движущиеся по крови, из-за которых патентные клетки тоже могут превращаться в опухоли, отметил Черемушкин. Но пока принято, что клетки просто мигрируют (по протокам попадают в кровеносное русло) и выполняют задачу – убрать биологический объект из реальности.

«Человек в своей эволюции должен накопить новые признаки. А чтобы это сделать, организм должен передать очередным потомкам какие-то клеточные изменения, закодированные в геноме, чтобы человек приспосабливался. Поэтому говорить о вечной жизни – глупо. Биология на это не реагирует – только смена поколений, только набор признаков», – также добавил онколог.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий