Врач рассказал об опасных болезнях тропических стран

Туристы должны понимать, какие инфекции, паразиты и вирусы преобладают в стране, куда они отправляются.

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов перечислил «Газете.Ru» распространённые опасные инфекционные и вирусные заболевания, которыми могут заразиться путешествующие по тропическим странам. Отправляющиеся за границу туристы должны обратиться перед поездкой в клинику, чтобы врач назначил обследование и вакцинацию для профилактики инфекций и вирусов.

Одно из распространённых заболеваний в тропических регионах в Африке, Азии и на Ближнем Востоке – малярия. Передаётся через укусы москитов.

«Препараты для профилактики малярии нужно принимать задолго до поездки. Самолечение бесполезно, а без своевременного вмешательства заболевание может приводить к смерти», - пояснил Неронов.

Также в тропических странах распространены паразитарные инфекции, такие как дизентерия, брюшной тиф, дифтерия. Эти болезни ежегодно уносят жизни около двух миллионов человек.

Чтобы не заболеть, нужно питаться в проверенных заведениях, пить только бутилированную воду, а фрукты тщательно мыть кипячёной или той же бутилированной водой. Перов предостерегает, что нельзя пить напитки со льдом.

Ещё одно опасное заболевание, которое может привести к коме и смерти, - сонная болезнь. Её переносчиком является муха цеце. Заболевание распространено в африканских странах.