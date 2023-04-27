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48 минут назад

Врач рассказал об опасных болезнях тропических стран

runews24.ru

Туристы должны понимать, какие инфекции, паразиты и вирусы преобладают в стране, куда они отправляются.

Врач рассказал об опасных болезнях тропических стран
Фото: runews24.rurunews24.ru

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов перечислил «Газете.Ru» распространённые опасные инфекционные и вирусные заболевания, которыми могут заразиться путешествующие по тропическим странам. Отправляющиеся за границу туристы должны обратиться перед поездкой в клинику, чтобы врач назначил обследование и вакцинацию для профилактики инфекций и вирусов.

Одно из распространённых заболеваний в тропических регионах в Африке, Азии и на Ближнем Востоке – малярия. Передаётся через укусы москитов.

«Препараты для профилактики малярии нужно принимать задолго до поездки. Самолечение бесполезно, а без своевременного вмешательства заболевание может приводить к смерти», - пояснил Неронов.

Также в тропических странах распространены паразитарные инфекции, такие как дизентерия, брюшной тиф, дифтерия. Эти болезни ежегодно уносят жизни около двух миллионов человек.

Чтобы не заболеть, нужно питаться в проверенных заведениях, пить только бутилированную воду, а фрукты тщательно мыть кипячёной или той же бутилированной водой. Перов предостерегает, что нельзя пить напитки со льдом.

Ещё одно опасное заболевание, которое может привести к коме и смерти, - сонная болезнь. Её переносчиком является муха цеце. Заболевание распространено в африканских странах.

«В наименее развитых странах около половины туристов заражается гепатитом А. Вирус попадает в организм через воду, пищу или при контакте с инфицированным», - рассказал о ещё одной болезни инфекционист Владимир Неронов и добавил, что за две недели до поездки нужно вакцинироваться.

Болезни и лекарства,
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