Что можно и нельзя есть после удаления зуба мудрости

Обычно зубы мудрости появляются у человека в возрасте от 17 до 25 лет. Из-за этих зубов вы можете столкнуться с болью, опухшими или кровоточивыми дёснами, неприятным запахом изо рта, проблемами с открыванием рта. Поэтому чаще всего эти зубы удаляют.

© Ferra.ru

После того как вам удалят зубы мудрости, ткани вокруг дёсен и лунок, которые удерживали раньше эти зубы, станут чувствительными. Вы также можете ощущать боль в области удаления, отёк, лёгкий дискомфорт.

Чтобы избежать осложнений после удаления зубов мудрости, специалисты советуют соблюдать диету с мягкой пищей, отказаться от курения, избегать чистки области, где раньше были зубы, в течение суток, использовать обычную зубную щётку (не электрическую), принимать все назначенные лекарства по расписанию, отказаться от использования соломинок на 24-48 часов, использовать для полоскания рта только назначенные средства.

Также постарайтесь в течение первых двух суток как можно чаще прикладывать лёд к той стороне лица, откуда были удалены зубы. Это уменьшит отёк.

После удаления зуба мудрости вы можете употреблять такую пищу, как итальянские блюда, блюда на основе лапши или риса, омлеты, вафли, блины. В общем, любая мягкая еда.