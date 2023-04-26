Как защитить организм от паразитов

Человеческий организм – это целостная самодостаточная структура, но для многих других организмов, а именно – паразитов, он выступает промежуточным либо основным путём жизненного цикла. О том, как защититься от таких «соседей», мы спросили у эксперта.

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«Действительно, проблема паразитозов сегодня актуальна: мы всё стараемся делать быстро, на ходу, зачастую качество пищи, а иногда и личная гигиена отходят на второй план, ввиду активного образа жизни», – отметила Елена Знахаренко, врач-диетолог, гастроэнтеролог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International.

По словам эксперта, Сибирь – это эндемичный район для различного рода паразитозов: «В нашем регионе наиболее распространённые заболевания, вызванные гельминтами, – это аскаридоз, описторхоз, трихинеллёз, токсоплазмоз. Также эндемичными для нашего региона являются лямблиоз, бластоцистоз, вызываемые простейшими».

Пик заражения этими заболеваниями приходится на осенний и весенний периоды, что связано с биологическими ритмами паразитов. Особенность паразитарных заболеваний в том, что они могут проходить и обостряться под разными масками, их проявления легко списать на другие проблемы со здоровьем.

Прежде всего, паразитоз непосредственно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, многие распространённые паразиты локализуются в желчных протоках и тем самым вызывают воспаление желчевыводящих путей, нарушение желчеоттока, что препятствуют нормальной работе ЖКТ.

В число возможных симптомов входит периодическое повышение температуры, синдром гиперактивности, нарушение работоспособности, сна, проблемы со стороны работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, боль в животе), кожные проявления. В этом случае важно обратиться к специалисту, который подберёт метод диагностики и назначит лечение.

Факторы риска

Повышают риск заражения паразитозами, прежде всего, нарушение личной гигиены, употребление плохо промытых продуктов, несоблюдение санитарных требований к приготовлению пищи – например, использование одной разделочной доски для сырой рыбы, овощей и хлеба. Кроме этого, если речь идёт об описторхозе, то источником заражения служит речная рыба с низкой степенью обработки.

«В целом, употребление любой рыбы в сыром либо недостаточно обработанном виде представляет опасность с точки зрения паразитоза», – предупреждает гастроэнтеролог. Поэтому в зоне риска – любители суши, слабосолёной, сушёной, вяленой рыбы и т.п. деликатесов. Опасность паразитозов повышает и употребление мяса с недостаточной термической обработкой.

Способы профилактики

Лечение паразитоза – это длительный и многокомпонентный процесс, который должен подбираться и контролироваться врачом. Однако в силах каждого человека – позаботиться о профилактике и постараться защитить свой организм от незваных «гостей».

Прежде всего, на первый план выходит устранение или максимальное снижение факторов риска, о которых было сказано выше. Тщательное мытьё рук перед едой, порядок на кухне, соблюдение технологии обработки и приготовления продуктов – такие простые меры позволят значительно снизить риск паразитозов.

Однако не меньшее значение имеет и профилактика приживаемости паразитов в организме, формирование неблагоприятной среды для их жизни и размножения.

Здесь важное значение имеют такие факторы, как здоровый обмен веществ, поддержание работы желудочно-кишечного тракта, хорошая работа желчевыделительной системы. Соблюдение правил безопасности и наличие этих условий снижает риски заражения, а, если оно всё-таки произошло, позволяет более эффективно провести лечение.

Учитывая это, в качестве профилактического средства могут применяться продукты растительного происхождения, которые обладают антибактериальным, противовоспалительным, гепатопротекторным, спазмолитическим действием и способствуют улучшению пищеварения.

В их число, например, входят экстракты грецкого ореха, косточек грейпфрута, цветков и соцветий пижмы, фенхеля, розмарина, мяты и другие растительные вещества.

«Растительные компоненты могут быть хорошим вспомогательным средством, поскольку паразиты вызывают воспалительные явления в желчевыводящих путях, и применение, допустим, экстракта грецкого ореха, пижмы, косточек грейпфрута хорошо воздействует на желчевыводящую систему, особенно в сочетании с продуктами, которые обладают спазмолитическим действием, способствуют улучшению работы ЖКТ – это мята, фенхель. Сочетание растительных компонентов, обладающих антибактериальным, антипаразитарным, спазмолитическим и желчегонным действием может быть использовано в комплексном лечении, в период реабилитации, а также в качестве профилактического средства», – отметила гастроэнтеролог.

Пример такого сочетания растительных компонентов — новый природный фитокомплекс Gelm Cleanse компании NL International, ингредиенты которого препятствуют развитию вредных бактерий и микроорганизмов, а также помогают оптимизировать пищеварение.

Каким должен быть рацион питания?

В осенне-весенний период, когда активность паразитов находится на пике, стоит уделить внимание рациону питания. Для поддержки работы ЖКТ важно включать достаточное количество клетчатки и соблюдать водный режим. Желательно максимально приблизиться к норме потребления овощей и фруктов (пять порций в день), правильных жиров и ограничить при этом простые углеводы. Меню должно включать достаточное количество белковых продуктов – это птица, яйца, рыба, мясо. Преимущественные способы приготовления – запекание, тушение и варка.

Кроме этого, рекомендуется исключить фаст-фуд и продукты, обладающие высокими аллергенными свойствами – особенно, если есть подозрение на паразитоз. Дело в том, что когда паразиты активны, то они оказывают на организм токсическое воздействие и могут вызывать аллергические реакции.