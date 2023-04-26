Биофизики предложили использовать слюну пиявок для борьбы с тромбами

Российские ученые назвали фермент, способный разжижать кровь и разрушать тромбы. Он находится в слюне пиявок.

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Гирудотерапия пользуется популярностью и по сей день. Так, врачи используют эту методику в при разжижении крови.

Теперь российские ученые нашли новое применение пиявкам. Как утверждают специалисты МФТИ, в их слюне содержатся ферменты, которые не только разжижают кровь, но и разрушают уже образовавшиеся сгустки – тромбы.