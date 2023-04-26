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2 часа назад

Биофизики МФТИ предложили использовать слюну пиявок для борьбы с тромбами

runews24.ru

Российские ученые назвали фермент, способный разжижать кровь и разрушать тромбы. Он находится в слюне пиявок.

Биофизики предложили использовать слюну пиявок для борьбы с тромбами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Гирудотерапия пользуется популярностью и по сей день. Так, врачи используют эту методику в при разжижении крови.

Теперь российские ученые нашли новое применение пиявкам. Как утверждают специалисты МФТИ, в их слюне содержатся ферменты, которые не только разжижают кровь, но и разрушают уже образовавшиеся сгустки – тромбы.

Речь о дестабилазе, который расщепляет сшивки белков крови, что в свою очередь растворяет сформировавшийся тромб, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу МФТИ.

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