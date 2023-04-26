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Врач назвал признаки опасной мужской болезни

Перекрут яичка, на который часто не обращают внимание, грозит ампутацией, предупредил уролог Джеймс Грин. Его слова приводит издание The Sun.

Врач назвал признаки опасной мужской болезни
© Lenta.ru

Уролог рассказал, что у хирургов есть всего шесть часов на то, чтобы спасти яичко после перекрута. Однако зачастую мальчики и мужчины, столкнувшиеся с такой проблемой, не понимают, что им грозит, игнорируют боль и обращаются к врачам слишком поздно.

Грин назвал три признака, помогающих распознать эту опасную мужскую болезнь.

«Ключевыми симптомами являются сильная боль в яичках и в животе, рвота и боль, не ослабевающая в состоянии покоя в течение часа», — объяснил он.

Уролог предупреждает, что в случае травмы яичка не следует медлить.

«Нельзя ждать и лечиться анальгетиками, — настаивает он. — Как только мужчина или мальчик оказывается в больнице, его сразу направляют в операционную. Зачастую хирургам удается спасти орган».

у 1 из 4000 мальчиков и юношей случается болезненный перекрут яичка

Грин отметил, что родители обязаны учить мальчиков распознавать любые признаки отклонения от нормы в состоянии половых органов.

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