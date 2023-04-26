Врач назвал признаки опасной мужской болезни

Уролог рассказал, что у хирургов есть всего шесть часов на то, чтобы спасти яичко после перекрута. Однако зачастую мальчики и мужчины, столкнувшиеся с такой проблемой, не понимают, что им грозит, игнорируют боль и обращаются к врачам слишком поздно.