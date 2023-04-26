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Внезапная забывчивость может говорить о приближении инсульта

Такое состояние называют предынсультным синдромом, и иногда далеко не сразу можно понять, что человек переживает именно его. Особенно это касается людей в возрасте, которые и так достаточно часто испытывают похожие симптомы.

Внезапная забывчивость может говорить о приближении инсульта
© Секрет Фирмы

Но списывать всё на то, что живёте вы уже далеко не первый десяток лет, не стоит, иначе болезнь застанет вас врасплох и серьёзно навредит мозгу.

Как объяснил изданию «Доктор Питер» кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина» Александр Шишонин , всего есть 6 явных признаков предынсультного состояния:

  • звон в ушах или голове, туда же — треск, писк и другие шумы;
  • ухудшение зрения, помутнение в глазах;
  • головокружение;
  • шаткая походка;
  • внезапная забывчивость;
  • скачки давления, которых раньше никогда не было.

По словам Шишонина, если у человека есть хотя бы два из описанных симптомов, стоит показаться врачу, который подтвердит или опровергнет все опасения.

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