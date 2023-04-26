Внезапная забывчивость может говорить о приближении инсульта
Такое состояние называют предынсультным синдромом, и иногда далеко не сразу можно понять, что человек переживает именно его. Особенно это касается людей в возрасте, которые и так достаточно часто испытывают похожие симптомы.
Но списывать всё на то, что живёте вы уже далеко не первый десяток лет, не стоит, иначе болезнь застанет вас врасплох и серьёзно навредит мозгу.
Как объяснил изданию «Доктор Питер» кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина» Александр Шишонин , всего есть 6 явных признаков предынсультного состояния:
- звон в ушах или голове, туда же — треск, писк и другие шумы;
- ухудшение зрения, помутнение в глазах;
- головокружение;
- шаткая походка;
- внезапная забывчивость;
- скачки давления, которых раньше никогда не было.
По словам Шишонина, если у человека есть хотя бы два из описанных симптомов, стоит показаться врачу, который подтвердит или опровергнет все опасения.