Внезапная забывчивость может говорить о приближении инсульта

Такое состояние называют предынсультным синдромом, и иногда далеко не сразу можно понять, что человек переживает именно его. Особенно это касается людей в возрасте, которые и так достаточно часто испытывают похожие симптомы.

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Но списывать всё на то, что живёте вы уже далеко не первый десяток лет, не стоит, иначе болезнь застанет вас врасплох и серьёзно навредит мозгу.

Как объяснил изданию «Доктор Питер» кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина» Александр Шишонин , всего есть 6 явных признаков предынсультного состояния:

звон в ушах или голове, туда же — треск, писк и другие шумы;

ухудшение зрения, помутнение в глазах;

головокружение;

шаткая походка;

внезапная забывчивость;

скачки давления, которых раньше никогда не было.