Что такое туннельный синдром

Туннельный синдром запястья, или синдром запястного канала — довольно частый диагноз, который ставят неврологи пациентам. Согласно статистике, от него страдает от 1 до 5 процентов населения в мире, при этом чаще всего женщины.

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Что это за заболевание и как оно проявляется? Рассказываем в материале "Рамблера".

Туннельный синдром запястья появляется при сдавливании срединного нерва в запястном канале. Этот нерв протягивается от предплечья до ладони и отвечает за движение пальцев. Отличительной чертой туннельного синдрома является жгучая или ноющая боль или парестезия, онемение и покалывание, в области запястья. Однако иногда неприятные ощущения распространяются и на другие области, например, всю кисть или даже предплечье. В тяжелых случаях туннельный синдром приводит к слабости рук и их неуклюжести. Человеку сложно удерживать предметы, поворачивать ключ, опускать ручку двери, застегивать одежду или открывать крышки банок. Ему также трудно отводить большой палец, а его верхушка атрофируется.

Как проверить себя? Для диагностики туннельного синдрома запястья неврологи используют тест Фалена. Нужно прижать ладони друг к другу тыльной стороной и пальцами вниз. Если в течение минуты у человека возникает боль, покалывание рук, онемение, ему ставят данный диагноз. Иногда врач может назначить дополнительные обследования, например, УЗИ.

В группе риска находятся женщины, особенно беременные, люди с генетической предрасположенностью, сахарным диабетом, гипотиреозом, ревматоидным артритом, ожирением, эндокринными заболеваниями, а также перенесшие травмы запястья. Иногда симптомы туннельного синдрома провоцируют некоторые действия, например, постоянное сгибание или разгибание запястья или поднятие рук: вождение автомобиля, чтение, набор текста и удержание телефона.