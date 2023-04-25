Диетолог заявила, что сахарозаменители могут стать причиной болезней

Применение сахарозаменителей в продукции может стать причиной тяжёлых заболеваний – от расстройства ЖКТ до инфаркта. Об этом поведала диетолог Кристина Плотникова.

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Отказ от потребления сахара – это особенная тенденция современного общества. Сахар отрицательно влияет на организм и зубы, а также приводит к ожирению. В связи с этим появилась востребованность в альтернативном сахаре. Эксперты утверждают, что данная продукция крайне безопасна. По словам Плотниковой, не всё так однозначно.

Она сообщает, что несмотря на утверждения специалистов, сахарозаменители могут привносить целый ряд проблем со здоровьем. Например, сахарозаменитель может повысить риск инфаркта или инсульта, развитие проблем с сосудами, а также заболеваниями головного мозга.

Результаты проведённых исследований указывают на то, что организм при неполучении достаточного количества сахара, начинает применять другие энергоресурсы, что приводит к разложению белков. Так, в организме увеличивается количество жиров.