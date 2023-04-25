Почему удалять волосы в носу вредно для здоровья

Многие люди регулярно удаляют волосы в носу, считая, что они бесполезны и к тому же неэстетичны. Однако вибриссы (иногда волосы в носу именуют именно так) выполняют ряд важных функций. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Прежде всего волосы в носу отвечают за фильтрацию воздуха – они защищают носовую полость от попадания в нее инородных частиц вроде пыли, пыльцы и насекомых. Помимо этого, волосы в носу способствуют удалению лишней влаги и нормальному дыханию.

Неудивительно, что удаление вибриссов чревато негативными последствиями. Согласно исследованиям, повышенная густота волос в носу снижает риск развития астмы у пациентов с сезонным ринитом. При этом депиляция носовой глотки увеличивает количество вдыхаемых аллергенов.

Еще одна опасность удаления волос в носу – назальный вестибулит. Для данной бактериальной инфекции характерно образование корки в носу, кровотечение и болезненное воспаление. Как правило, данный недуг вызывает золотистый стафилококк.

Иногда удаление вибриссов приводит к назальному фурункулезу –инфекции волосяного фолликула. В запущенном случае эта инфекция может перерасти в менингит.