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2 часа назад

Почему удалять волосы в носу вредно для здоровья

Мира Маркина

Многие люди регулярно удаляют волосы в носу, считая, что они бесполезны и к тому же неэстетичны. Однако вибриссы (иногда волосы в носу именуют именно так) выполняют ряд важных функций. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Почему удалять волосы в носу вредно для здоровья
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего волосы в носу отвечают за фильтрацию воздуха – они защищают носовую полость от попадания в нее инородных частиц вроде пыли, пыльцы и насекомых. Помимо этого, волосы в носу способствуют удалению лишней влаги и нормальному дыханию.

Неудивительно, что удаление вибриссов чревато негативными последствиями. Согласно исследованиям, повышенная густота волос в носу снижает риск развития астмы у пациентов с сезонным ринитом. При этом депиляция носовой глотки увеличивает количество вдыхаемых аллергенов.

Еще одна опасность удаления волос в носу – назальный вестибулит. Для данной бактериальной инфекции характерно образование корки в носу, кровотечение и болезненное воспаление. Как правило, данный недуг вызывает золотистый стафилококк.

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Иногда удаление вибриссов приводит к назальному фурункулезу –инфекции волосяного фолликула. В запущенном случае эта инфекция может перерасти в менингит.

Помимо прочего, удаление волос в носу приводит к появлению вросших волос, которые способны доставить массу неприятных ощущений.

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