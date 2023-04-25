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Какая аллергия может кончиться астмой

Бронхиальной астмой может закончиться аллергия на плесень. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказала врач аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева.

Какая аллергия может кончиться астмой
© Вечерняя Москва

— Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу, — сказала она.

Врач отметила, что о такой аллергии может свидетельствовать насморк и кашель. Также иногда может проявиться крапивница, слезоточивость и зуд на слизистых. Чаще всего аллергия проявляется при попадании спор плесени через дыхательные пути, но иногда реакция проявляется и на пищевые продукты, на которые попала плесень, передает газета «Известия».

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