Названы витамины, которые помогут справиться с аллергией

Каждый пятый житель Земли сталкивается с аллергией, свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения. Помочь справиться с недугом могут витамины. Терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева рассказывает подробности.
«Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают прием различных нутрицевтиков», – отмечает врач.
Например, витамин С стимулирует синтез стероидных гормонов, способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии.
Витамин А влияет на гуморальный иммунитет и на возобновление клеток в организме. Также он укрепляет слизистые оболочки дыхания и улучшает работу мочевыводящих путей, органов ЖКТ, сообщает Life.ru.