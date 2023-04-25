$81.27-0.2189.46+0.11
1 час назад

Названы витамины, которые помогут справиться с аллергией

РИА "ФедералПресс"

Каждый пятый житель Земли сталкивается с аллергией, свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения. Помочь справиться с недугом могут витамины. Терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева рассказывает подробности.

Названы витамины, которые помогут справиться с аллергией
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтобы снизить риск возникновения гипоавитаминоза и ухудшения проявления симптомов аллергии, назначают прием различных нутрицевтиков», – отмечает врач.

Например, витамин С стимулирует синтез стероидных гормонов, способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии.

Витамин А влияет на гуморальный иммунитет и на возобновление клеток в организме. Также он укрепляет слизистые оболочки дыхания и улучшает работу мочевыводящих путей, органов ЖКТ, сообщает Life.ru.

Болезни и лекарства,Анна Киреева,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий