Названы витамины, которые помогут справиться с аллергией

Каждый пятый житель Земли сталкивается с аллергией, свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения . Помочь справиться с недугом могут витамины. Терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева рассказывает подробности.

Витамин А влияет на гуморальный иммунитет и на возобновление клеток в организме. Также он укрепляет слизистые оболочки дыхания и улучшает работу мочевыводящих путей, органов ЖКТ, сообщает Life.ru.