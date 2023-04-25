Что происходит с организмом, когда кровь густеет

Такие опасные состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт, непосредственно связаны с густой кровью. Заподозрить смертельную угрозу помогут ряд симптомов, отметила врач-гематолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Светлана Бычкова.

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"Густая кровь опасна тем, что происходит замедление кровотока. Это нарушает микроциркуляцию в мелких сосудах жизненно важных органов, в том числе сердца, головного мозга, почек, легких", - отметила врач в интервью телеканалу "Москва 24".

На сгущение крови могут указать следующие признаки, которые чаще всего проявляются у пожилых людей. Это покалывание в кончиках пальцев, постоянные головные боли, частые головокружения. При такие симптомах следует записаться к врачу. Специалист, скорее всего, назначит пациенту коагулограмму - анализ поможет дать оценку свертывающей способности крови.

Как отметила кардиолог Анна Кореневич, для разжижения крови специалисты используют специальные лекарства - антикоагулянты, но их следует принимать только по назначению врача. При неправильном приеме препараты могут спровоцировать образование язв, кровотечений, в том числе угрожающих жизни. Что может человек сделать самостоятельно для разжижения крови? Прежде всего, выпивать достаточно жидкости в течение дня.

"Примерно полтора литра в день без учета других напитков", - уточнила врач.

Анна Кореневич добавила, что при этом важно сократить потребление кофе и алкоголя, особенно пива. От курения надо отказаться совсем - никотин увеличивает вязкость крови, и это не считая массы других негативных последствий.