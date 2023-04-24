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Почему сохнут губы: видео

Губы могут сохнуть по разным причинам. Иногда этот симптом сигнализирует о проблемах в организме. Каких? Рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в своем TikTok-аккаунте.

Самая банальная причина сухости губ — это воздействие ветра или мороза. Также неприятное ощущение стянутости может возникать из-за недостатка жиров в рационе питания человека. По словам медика, именно из жиров формируется защитная пленка.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других причинах сухости губ.

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