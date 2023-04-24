Восемь признаков, что у вас повышен сахар в крови

Существуют определённые сигналы организма, указывающие на то, что уровень глюкозы в крови повышен. Такое может происходить при сахарном диабете 2 типа.

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Прежде всего, если у вас повышен сахар в крови, то вы будете ощущать сильную жажду. Другой возможный признак - это более частые походы в туалет, в том числе по ночам.

Также из-за повышенного уровня глюкозы в крови вы можете чувствовать себя вялым и усталым. А ещё у вас может возникнуть зуд гениталий и молочница.