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Восемь признаков, что у вас повышен сахар в крови

Существуют определённые сигналы организма, указывающие на то, что уровень глюкозы в крови повышен. Такое может происходить при сахарном диабете 2 типа.

Восемь признаков, что у вас повышен сахар в крови
© Ferra.ru

Прежде всего, если у вас повышен сахар в крови, то вы будете ощущать сильную жажду. Другой возможный признак - это более частые походы в туалет, в том числе по ночам.

Также из-за повышенного уровня глюкозы в крови вы можете чувствовать себя вялым и усталым. А ещё у вас может возникнуть зуд гениталий и молочница.

Люди при повышенном сахаре в крови могут страдать от затуманенного зрения, сильного голода. Раны у них могут заживать долго, также они могут терять вес без усилий.

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