Что такое острый коронарный синдром

Согласно статистике, каждый год в России регистрируют около 520 тысяч случаев острого коронарного синдрома (ОКС). Из них примерно 36 процентов приходится на инфаркты, а 64 процента – на нестабильную стенокардию.

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Что такое коронарный синдром, почему он возникает и какие у этого состояния симптомы? Рассказываем в материале "Рамблера".

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По определению Американской кардиологической ассоциации, острым коронарным синдромом называют все состояния, при которых приток крови к сердцу по коронарным артериям сильно сокращается или совсем блокируется. Если при этом погибают клетки сердца, это инфаркт миокарда. Однако узнать это и поставить точный диагноз можно только в больнице, после проведения обследований. До этого момента, когда к пациенту приезжает скорая помощь, ему ставят диагноз "острый коронарный синдром".

Причины

Чаще всего острый коронарный синдром развивается из-за атеросклероза. Это заболевание, при котором в стенках сосудов образуются холестериновые бляшки. Эти отложения могут привести к сужению сосуда и тому, что сердца будет получать недостаточно крови. Кроме того, атеросклеротические бляшки могут разорваться, в результате чего образуется тромб. Это опасное для жизни состояние, которое требует лечения и постоянного контроля.

Среди факторов риска заболевания – малоподвижный образ жизни, курение, несбалансированное питание, злоупотребление алкоголем, стресс и повышенный уровень холестерина в крови.

Симптомы

Основной симптом острого коронарного симптома — это боль в груди, ощущение сдавленности. Она, как правило, возникает внезапно и отличается сильной интенсивностью. Ощущения могут быть за грудиной, посередине грудной клетки. Также боль может отдавать в другие части тела. Например, одну или обе руки, спину, шею, нижнюю челюсть, плечи, пальцы. Однако треть пациентов с острым коронарным синдромом не испытывает боли в груди.